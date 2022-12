Nach zweijähriger Pause findet an Heiligabend wieder das traditionelle Weihnachtsläuten in Rosenthal statt. Der Historische Verein Rosenthal und Umgebung richtet diese Veranstaltung wieder aus. Und so werden zahlreiche Gäste in der romantischen Kirchenruine des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters St. Maria von Rosenthal erwartet. In diesem Jahr wird das Treffen von einer Bläsergruppe unterstützt. Die Besucher können bei den Weihnachtsliedern mitsingen. Und all jenen, die nicht ganz so textsicher sind, wird diesmal auch geholfen: Auf den historischen Wänden werden die Textzeilen der Lieder zu sehen sein. Natürlich gibt es auch diesmal wieder Glühwein und Punsch. Hierzu müssen allerdings Trinkgefäße mitgebracht werden. Da die Zufahrt in Richtung Rosenthaler Weiher gesperrt ist, werden entsprechende Parkmöglichkeiten eingerichtet, die auch beschildert sind. Termin: Heiligabend, 24. Dezember, 17 Uhr.