Es ist schon wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag passiert: Ein Einbrecher hat ein Lokal in der Grünstadter Fußgängerzone heimgesucht. Allerdings hatte es der Kriminelle nach Polizeiangaben diesmal besonders leicht: Er spazierte durch eine Tür, die nur zugezogen, aber nicht zugesperrt war. Um sie aufzubekommen, musste er sich daher nur wenig Mühe geben. Seine Beute: etwa 90 Euro Bargeld. Eine Woche zuvor hatte es in der gleichen Nacht ein Lokal in der Sausenheimer Straße sowie einen Friseursalon in der Hauptstraße getroffen, der Gesamtschaden aus diesen beiden Fällen summierte sich auf knapp 1500 Euro. Hinweise an die Inspektion in Grünstadt, Telefon 06359 93120.