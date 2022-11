Vor knapp zwei Wochen hatte die Polizeiautobahnstation Ruchheim einen Reisebus kontrolliert und ihm die Weiterfahrt nach Paris verboten – am späten Donnerstagabend ist es erneut passiert. Nach Angaben der Polizei bemerkten die Beamten einen Bus aus dem osteuropäischen Raum, der auf der A6 in Richtung Kaiserslautern fuhr. Er wurde am Maxi-Autohof in Grünstadt angehalten und kontrolliert. In dem Bus saßen 25 Fahrgäste und zwei Fahrer, die erklärten, dass sie auf der Durchreise in Richtung Paris seien. Es wurde festgestellt, dass die Fahrer nicht über die notwendige Genehmigung für Fahrten im internationalen Linienverkehr verfügten und der Bus seit Dienstag nonstop unterwegs war. Wie schon beim ersten Fall dieser Art waren die vorgeschriebenen Ruhepausen von den Fahrern nicht eingehalten worden, waren jedoch in den Unterlagen dokumentiert. Gegen Fahrer und Busunternehmen wurden daher Strafverfahren wegen Fälschung von beweiserheblichen Daten und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die Sozialvorschriften und Fahren ohne Linienverkehrslizenz eingeleitet. Auch diesmal wurde die Weiterfahrt des Busses untersagt. Sie kann nur gestattet werden, wenn die Bus-Firma die notwendige Lizenz besitzt.