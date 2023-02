Im Januar wurden Eisenberg und Umgebung von einer Reihe von Einbrüchen heimgesucht. Jetzt hat es wieder einen versuchten Bruch gegeben, meldet die Polizei. In der Zeit zwischen dem 18. Februar, 20 Uhr, und 20. Februar, 6.30Uhr, versuchten demnach bislang unbekannte Täter in ein Einzelhandelsgeschäft in der Straße „In den Geldäckern“ einzubrechen. Es wurde zunächst ein Schutzgitter eines im rückwärtigen Gebäudebereich gelegenen Fensters entfernt. Anschließend wurde vergeblich versucht, das Fenster aufzuhebeln. Vergeblich, aber am Fenster entstand Sachschaden.