In den vergangenen Wochen und Monaten ist in Eisenberg vermehrt eingebrochen worden. Nun meldet die Polizei wieder einen Vorfall. So sei am Mittwoch gegen 9.10 Uhr ein Einbruchsversuch in ein Fachgeschäft in der Philipp-Mayer-Straße festgestellt worden. Bislang unbekannte Täter scheiterten in den vergangenen Tagen beim Versuch, die Haupteingangstür des Geschäfts aufzuhebeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden. Telefon 06352 9112700.