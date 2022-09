Schnelle Erschöpfung und Abgeschlagenheit sind Symptome einer beschädigten Lunge. Durch die Pandemie – Stichwort Long Covid – ist das Thema präsenter denn je. In Colgenstein will man mit Sport Abhilfe schaffen. Auch bei anderen Erkrankungen.

Gabi Maurer-Schank dreht die Musik auf. „Why does it feel so good?“ – „Warum fühlt es sich so gut an?“, lautet der Text des Disco-Hits „Groovejet“, der aus den Lautsprechern schallt. Die Orthopädiegruppe des Reha-Sports in der Colgensteiner Turnhalle macht sich warm, bevor es zu den Übungen für die Wirbelsäule geht.

Seit sieben Jahren arbeitet Maurer-Schank im Rehasport. Zuvor war sie bei einer Physiotherapie-Praxis in Heilbronn tätig, hat dort auch die Rheuma-Liga betreut. Vor nicht ganz zwei Wochen startete dann ihr erster Kurs in Colgenstein. „Ich bin glücklich, hier im Verein zu sein“, sagt sie über ihren neuen Arbeitgeber, den TV Colgenstein-Heidesheim. Hier bekomme sie alle Arbeitsmaterialien, die sie brauche und werde von den Mitgliedern unterstützt.

Um Reha-Sport anbieten zu können, braucht es einen Verein und eine zertifizierte Kursleiterin, erklärt Maurer-Schank. Dann kann die Teilnahme an den Kursen von der Krankenkasse oder dem Rentenversicherungsträger übernommen werden.

Für jeden die richtige Übung

Die Kursleiterin geht bei allen Übungen auf die individuellen Bedürfnisse der vier Teilnehmerinnen ein, die am späten Dienstagnachmittag in die Turnhalle gekommen waren. Einer Teilnehmerin wird schlecht, wenn sie auf dem Rücken liegt – Maurer-Schank findet eine Alternative. Auch für eine Teilnehmerin, die ihre künstlichen Kniegelenke nicht so sehr strapazieren kann. Maurer-Schank erklärt später, dass genau das den Reha-Sport ausmache und von herkömmlichen Sportkursen unterscheide.

Ab dieser Woche wird es zusätzlich zur Orthopädiegruppe auch eine Lungensportgruppe geben. Die Teilnahme kann vom Arzt verordnet werden bei Lungenkrankheiten wie Asthma oder COPD. Neu dazugekommen sind seit der Coronavirus-Pandemie auch Patienten mit Long Covid oder dem Post-Covid-Syndrom.

Nach einer Covid-Erkrankung können Symptome wie schnelle Erschöpfung und eingeschränkte Leistungsfähigkeit noch über Monate bestehen, erklärt die Kursleiterin. Atemnot, Engegefühl in der Brust, vermehrt Schleim in den Atemwegen und Kurzatmigkeit seien häufige Langzeitfolgen. Der Lungensport soll da Abhilfe schaffen. Die Belastbarkeit und die Leistungsfähigkeit sollen gesteigert und die Atemnot vermindert werden.

Beim Lungensport wird die Atmung geschult. Es wird gezielt Muskelaufbau im Bereich des Atemapparates betrieben, außerdem wird die Ausdauer durch bestimmte Übungen erhöht. Dazu gibt es noch Atem- und Entspannungsübungen, um den Alltag und das Berufsleben zu verbessern.

Muss vom Arzt verschrieben werden

Wer am Reha-Sport teilnehmen möchte, kann das nur mit einer ärztlichen Verordnung. Zusammen mit seinem Hausarzt sollte man über die Teilnahme an der Therapiegruppe sprechen, dann kann dieser diese verordnen. Sobald das geschehen ist, kann die Krankenkasse oder der Rentenversicherungsträger die Kosten übernehmen. Falls der Antrag nicht rechtzeitig durch ist, versichert Maurer-Schank, dürfe man aber schon früher teilnehmen. Wer noch keinen Antrag ausgefüllt hat, darf zudem eine Stunde lang schnuppern, um herauszufinden, ob es die richtige Therapieform ist.

Wichtig ist aber: Nur wer sich vorher angemeldet hat, darf teilnehmen. Das ist insofern wichtig, da Maurer-Schank davon ausgeht, dass es, wenn die Sache erst einmal ins Rollen gekommen ist, Wartelisten geben wird. Noch sind es wenige Teilnehmer: zehn beim Orthopädiekurs, vier beim Lungensport. Doch die Kursleiterin ist sich sicher, dass es weitaus mehr Bedarf gibt. Sie sagt: „Es muss sich erst einmal rumsprechen.“

Termin und Anmeldung

Termine für die Lungensportgruppe sind dienstags von 15.45 bis 16.30 Uhr und donnerstags von 10.15 bis 11 Uhr. Man kann entweder einmal in der Woche hingehen oder auch zweimal. Der Reha-Sport Orthopädie findet dienstags von 16.45 bis 17.30 Uhr und donnerstags von 9.15 bis 10 Uhr statt. Anmeldung bei Gabi Maurer-Schank, Telefon 0151 17312459.