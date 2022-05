Die Gasheizung in der Sausenheimer Schule hat ihre zu erwartende Lebensdauer um acht Jahre überschritten. Nun kommt es vermehrt zu Ausfällen.

An der Gasheizung mit zwei Niedertemperaturkesseln, die 1999 in die Sausenheimer Grundschule eingebaut worden ist, kommt es inzwischen immer wieder zu Ausfällen. Außerdem erreicht die Anlage nicht mehr die für die Vermeidung von Legionellen erforderliche Temperatur im Warmwasserspeicher. „Nach Angaben des mit der Wartung beauftragten Installateurs gibt es auch keine Ersatzteile mehr, sodass die nächste Reparatur nicht mehr gewährleistet ist“, heißt es in den Unterlagen für den Hauptausschuss der Stadt. Insofern müsse man sich über einen Ersatz Gedanken machen.

Seit Juli 2021 sind Kommunen verpflichtet, dabei Erneuerbare Energien in den Blick zu nehmen. Die Verwaltung hat den Einsatz einer Wärmepumpe verworfen. Sie empfiehlt stattdessen den Einbau einer Gasbrennwertheizung mit Blockheizkraftwerk (BHKW) und drei Kesseln à 80 Kilowatt. Es erzeugt gleichzeitig Strom und Wärme. Mit der Anlage könne auch „der Mehrbedarf durch die geplante Schulerweiterung und durch stationäre Lüftungsanlagen gedeckt werden“, erläuterte Beigeordneter Hans Tisch (CDU). Gegenüber der bisherigen Heizung könnten zehn bis 15 Prozent Erdgas gespart werden.

Strom wird direkt in der Schule verbraucht

Mit dem BHKW werden 28.500 Kilowattstunden (kWh) Strom erzeugt, von denen 16.300 kWh direkt in der Schule verbraucht werden können. „Da der durchschnittliche jährliche Strombedarf bei 18.500 kWh liegt, entspricht das einer Deckung von 90 Prozent und einer Einsparung auf der Grundlage aktueller Preise von circa 5374 Euro“, sagte Tisch. Die übrigen rund 12.200 kWh sollen ins Netz der Stadtwerke eingespeist werden. Für die Anschaffung des Blockheizkraftwerks fließen keine Zuschüsse, informierte Natalie Holzer vom Bauamt.

Es sei mit Kosten von rund 230.000 Euro zu rechnen. Alternativ zu einer Investition ließe sich das Projekt über ein Pacht- und Betriebsführungsmodell finanzieren, was für die Stadt immense Vorteile hätte. Unter anderem wären der Personalaufwand deutlich reduziert, Reparatur- und Ausfallrisiken abgesichert. Die Verwaltung empfiehlt, den Auftrag als Contracting auszuschreiben.

Stadtwerke sollen eingebunden werden

Harald Dörr (SPD) sagte, dass der Einsatz einer Wärmepumpe allein als Heizung sicherlich nicht sinnvoll sei, in Kombination aber schon. Er forderte, diese Option auch durchzurechnen. Von allen Varianten sollten die genauen Kosten auf den Tisch gelegt werden, um eine komplette Entscheidungsgrundlage zu haben. Außerdem sollte daran gedacht werden, die Stadtwerke einzubinden und deren Kompetenzen zu nutzen. Elke Vetter (Grüne) kam auch auf die Wärmepumpe zu sprechen und forderte, jenes Modell genauer zu prüfen, welches Erdwärme nutzt.

Auch wenn es sich wirtschaftlich nicht rechnet, schlägt die Verwaltung vor, noch eine Photovoltaikanlage anzuschaffen. Vorgeschlagen ist, das Turnhallendach dafür zu nutzen. Es sollten 27 Module installiert werden, die zusammen 9,99 Kilowattpeak Leistung erbringen. Kosten: 20.349 Euro. Eine Förderung gebe es nicht, lediglich die Einspeisevergütung. „Da durch das geplante Blockheizkraftwerk 90 Prozent des Strombedarfs der Schule gedeckt werden, ist eine Amortisation der Anlage innerhalb der Produktgarantie nicht möglich“, so Holzer. Dennoch sei eine PVA sinnvoll: Zum einen, um den Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromversorgung der Stadt zu erhöhen, zum anderen, um einen Beitrag zur Unabhängigkeit Deutschlands bei der Energieversorgung zu leisten. Gegenwärtig sei man mit den Stadtwerken im Gespräch, ob sie auf dem Sporthallendach eine PVA auf eigene Kosten errichten und betreiben möchten. Da noch so viele Fragen offen sind, konnte das Gremium keine Empfehlung an den Stadtrat aussprechen. Die Angelegenheit soll erst einmal in den Fraktionen beraten werden.