Tagtäglich werden vornehmlich ältere Bürger von falschen „Polizeibeamten“ oder „Enkeln“ angerufen. Die Unbekannten am anderen Ende der Leitung versuchen dabei mit immer neuen Maschen an das Geld der Senioren zu kommen. Obwohl schon viele Menschen aufgrund der häufigen Meldungen über solche kriminellen Aktivitäten sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Beträge oder Wertgegenstände zu erlangen. Wie man sich vor den fiesen Betrugsmaschen schützen kann, verraten Experten der polizeilichen Prävention. Am Donnerstag, 6. Oktober, sind sie mit einem Infostand auch in Grünstadt. Zwischen 10 und 14 Uhr sind die Beamten am Rewe-Markt in der Weinstraße zu finden. Auch Sicherheitsberater für Senioren sind vor Ort und verteilen kostenlos SOS-Dosen an Interessierte.