Er ist kein Schausteller. Aber er besitzt ein Kettenkarussell, auf dem immerhin sechs Kinder Platz finden. Das kleine Fahrgeschäft hat eine interessante Geschichte. Der Hettenleidelheimer Roland Nachbauer hat es buchstäblich vorm Untergang bewahrt.

Was schleppst Du mir denn da an? So lautete die Reaktion von Doris Nachbauer aus Hettenleidelheim, als ihr Mann vor vielen Jahren das Kinderkarussell nach Hause gebracht hat. Roland Nachbauer hatte es geschenkt bekommen. Früher stand es an der Hetschmühle bei Wattenheim. Zu schade, um auf dem Schrott zu landen, befand er. Zumal auch seine eigenen Kindheitserinnerungen an dem Gerät hingen. „Früher musste man da 50 Pfennige einwerfen, wenn man fahren wollte. Wenn ein Kind die Runden drehen wollte und die Eltern das Geld locker gemacht haben, dann haben sich schnell alle anderen Kinder auch auf das alte Karussell gesetzt“, erinnert sich Nachbauer. Früher seien viele Familien zur Hetschmühle gewandert, das Karussell sei eine Attraktion gewesen.

Im Lauf der Jahre im Boden versunken

Das Karussell stand im Freien, war im Lauf der Jahre in den Boden eingesunken, erinnert sich Nachbauer, der zuerst einmal an die eigenen Enkel dachte, als er das Gerät mit sattem Eigengewicht zu Hause anschleppte. „Das ganze Fahrgeschäft war in einem erbärmlichen Zustand, da waren Holzbretter als Dach eingebaut“, erinnert er sich. In vielen Stunden hat der 71-Jährige alles ausgebaut und das Kettenkarussell gründlich saniert. „Es musste viel erneuert werden, vor allem das Dach habe ich aus Planen neu machen lassen“, erzählt Nachbauer. Eine seiner ersten Arbeiten war es auch, den Kassenautomaten abzumontieren. Denn die Kinder sollten nicht mehr bezahlen müssen, wenn sie ihre Runden drehen wollten. Mit der Zeit wurde die komplette Elektrik ausgetauscht, die Standfestigkeit durch zusätzlich eingeschweißte Streben verbessert. „Nein, Auflagen gibt es keine, dafür dreht sich das Karussell nicht schnell genug“, berichtet Nachbauer, der meist selbst dafür sorgt, dass das Gerät sorgfältig aufgebaut wird und sicher steht.

Karussell steht in Rodenbach

Derzeit befindet sich das kleine Karussell in Rodenbach beim Radfahrverein. „Ich gebe es für einen geringen Kostenbeitrag, der für die Reparaturen gedacht ist, immer mal wieder an Vereine und Gruppen ab, baue es meist mit Helfern selbst auf. Wer es für seine Veranstaltungen nutzen will, der muss es heute aber bei mir abholen, da ich keinen eigenen Anhänger mehr habe“, erzählt Nachbauer. Der rüstige Rentner hat auch schon einige Pläne für die Zukunft. Neuer Lack, noch mal eine neue Abdeckung und vor allem neue, bequemere Sitze für die Kinder soll es in naher Zukunft geben.

Nach Rodenbach gekommen ist das Karussell mit Hilfe von Landwirt Erhard Hoffmann, der es für den Radfahrverein anlässlich des 110-jährigen Bestehens transportiert hat. „Wir können nicht groß feiern, nur im Außenbereich nach den Abstandsvorschriften ein kleines Angebot unterbreiten“, sagt Albert Diemer. Er freut sich, dass er das Karussell zur Verfügung hat. „Es ging darum, den Kindern ein Angebot zu machen“, sagt Diemer. Schon am vergangenen Wochenende, an dem sonst die Rodenbacher Kerwe stattgefunden hätte, war es im Einsatz. „Einige Kinder waren da, aber eine Kerwe war das natürlich nicht. Jetzt am Wochenende wird es hoffentlich etwas mehr“, sagt Diemer. Im Rahmen des Jubiläums gibt es am Sonntag beim RVE am Radlerheim ab 11.30 Uhr Essen und Trinken sowie ab 10.30 Uhr einige Ehrungen. Neben dem Karussell werden noch weitere Spielgeräte aufgebaut, es soll so eine Art Spielfest am Radlerheim geben.