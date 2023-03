Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wasserkisten schleppen geht nicht nur ins Kreuz, sondern auch in den Geldbeutel. Wer stattdessen Leitungswasser trinkt, kann also sparen. Laut Timo Thierfelder von den Grünstadter Stadtwerken kommt aus dem Wasserhahn im Grunde eh das Gleiche wie aus der Flasche – und in manchen Fällen kann man so auch die Umwelt schützen.

Wer bei den Lebensmitteln sparen will, sollte das auf keinen Fall an der Menge des Wassers tun, das er zu sich nimmt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) rät Erwachsenen