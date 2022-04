Seit Montag ist es wieder erlaubt, ohne Maske einkaufen zu gehen, obwohl die Infektionszahlen weiterhin auf Rekordniveau sind. Deshalb verwundert es nicht, dass die meisten Menschen trotzdem sich und andere mit einer Maske schützen wollen.

Als Manfred Menzel aus dem Rewe in Hettenleidelheim kommt, ist er einer der wenigen, die keine Maske aufhaben. Am Montag, dem ersten Tag ohne Maskenpflicht, war er einkaufen. „Das war jetzt mal ganz angenehm“, sagt er über das Erlebnis. Doch ein Gegner der Corona-Maßnahmen sei er keineswegs, macht der Hettenleidelheimer klar. Er habe die Maske lediglich im Auto vergessen – und da sie nicht mehr vorgeschrieben ist, habe er dafür auch nicht mehr umgedreht. „Mit Abstand geht es ja“, sagt er.

Für Volker und Edda Büger kommt der Einkauf ohne Maske nicht in die Tüte. „Wir behalten sie noch bei“, sagt Volker Büger überzeugt. Für das Ehepaar ist es noch zu früh, auf den Schutz zu verzichten. Besonders, weil man im Supermarkt auf viele fremde Menschen trifft, halten es die beiden für zu riskant, ohne Schutz einzukaufen.

Diese Einschätzung teilen die meisten Deutschen, wie eine Umfrage des Instituts infratest dimap für das ARD-Morgenmagazin Mitte März ergeben hat. Demnach halten 61 Prozent der Deutschen die Abschaffung der Maskenpflicht für zu früh. Bei den Über-65-Jährigen, die zur Risikogruppe gehören, sind es sogar 73 Prozent, die die Maskenpflicht befürworten.

Chef des Ladens trägt weiter Maske

„Die Politik hat das entschieden, da gibt es nichts mehr zu rütteln“, sagt Markus Dörrenbächer, Geschäftsführender Gesellschafter in der Hettenleidelheimer Rewe-Filiale. Er selbst trägt die Maske weiterhin, wenn er durch die Regale seines Supermarktes läuft – „weil ich meine Mitarbeiter und unsere Kunden schützen will“, so seine Begründung. Nun müsse jeder selbst entscheiden. Sein Eindruck ist aber, dass die Vernunft in der Bevölkerung groß sei und deshalb noch viele eine Maske beim Einkaufen tragen. Auch in den vergangenen Monaten mit Maskenpflicht habe es nur wenige Diskussionen mit Kunden gegeben.

Da nun nicht mehr vom Gesetzgeber geregelt ist, dass man eine Maske tragen muss, liegt es in der Verantwortung des Einzelnen. Und das scheint zu klappen – zumindest beim Bio-Supermarkt „herrlisch“ von Sibylle und Niels-Holger Albrecht in der Grünstadter Fußgängerzone. Ja, ein paar Mal hat sich Sibylle Albrecht dabei erwischt, aus Reflex Kunden ohne Maske auf die Maskenpflicht hinweisen zu wollen. Doch die gilt ja seit Montag nicht mehr. Die meisten Kunden aber – die Albrechts sprechen von etwa 80 bis 85 Prozent – kamen am Montag mit Maske. Wobei Niels-Holger Albrecht auch klar macht, dass der Kundenkreis ohnehin vor allem aus Menschen bestehe, denen ihre Gesundheit und die ihrer Familie wichtig ist. Für sich haben die Albrechts schon entschieden: „Wir wollen uns weiter schützen“, sagt Sibylle Albrecht.

Optik-Geschäft bittet darum, weiter Maske zu tragen

Bei Optik Delker in der Grünstadter Hauptstraße hängt ein Schild, mit dem die Kunden gebeten werden, weiter eine Maske zu tragen. „Wir haben auch viele ältere Kunden, auf die wir Rücksicht nehmen wollen“, sagt Geschäftsleiter Siegfried Thorn. Ihm ist als Chef auch noch eine andere Sache wichtig: „Wir wollen unsere Arbeitsfähigkeit aufrecht erhalten.“ Als Optiker komme man seinen Kunden oft sehr nah. Da könne er das Risiko nicht eingehen, sich und seine Mitarbeiter nicht vor einer Ansteckung zu schützen. Die selbstauferlegte Maskenpflicht sei gut aufgenommen worden, sagt Thorn. Für etwa 98 Prozent sei es kein Problem.

Auch bei der Friseurkette Klier, die eine Filiale in Grünstadt hat, werden die Kunden gebeten, weiter Maske zu tragen. „Zum Schutz für meine Mitarbeiter, zum Schutz für unsere Kunden“ – so lautet die kurze und knappe Begründung von Salonleiterin Tina Kronauer. Die Kunden hätte das nicht nur akzeptiert, sondern sie seien auch sehr dankbar dafür. Einer habe sogar vor seinem Besuch extra angerufen, um zu fragen, ob es denn in Ordnung sei, wenn er trotz der Aufhebung der Maskenpflicht eine Maske trage. „Wenn jeder so wäre, hätten wir die Pandemie nicht“, sagt Kronauer.