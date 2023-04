Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war eine Meldung, die aufhorchen ließ: Werkzeuge und Elektrogeräte sind über Ostern von dem Betriebsgelände von Wienerberger verschwunden. Eine Woche danach ist noch unklar, wie es dazu kommen konnte.

Was war passiert? In der Zeit vom 8. April, 18 Uhr, bis zum 11. April, 7 Uhr, hat sich auf dem Gelände von Wienerberger in der Eisenberger Industriestraße ein Diebstahl ereignet. Aus