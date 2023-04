Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die protestantische Kirche in Hettenleidelheim hat runden Geburtstag. 70 Jahre alt ist das kleine, achteckige Gotteshaus, das in einem ursprünglich rein katholischen Dorf errichtet wurde. Deshalb soll es am Sonntag eine Andacht und eine „Gartenparty“ geben. Fast wäre gar nichts zu feiern gewesen.

Von jeher war die Bevölkerung von Hettenleidelheim katholisch. Das änderte sich erst ab dem Ende des 19. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Schamotte-Industrie, für die Mitarbeiter