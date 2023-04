Das Thema Energie beschäftigt die Deutschen seit Monaten. Die Verbandsgemeinde Eisenberg hat in den vergangenen Monaten mehrere Maßnahmen ergriffen, um Energie zu sparen. Was das gebracht hat, haben wir Bürgermeister Bernd Frey (SPD) gefragt.

Sie hatten kalte Finger in den Wintermonaten: die Beschäftigten in den Verwaltungsgebäuden der Verbandsgemeinde Eisenberg. Der Grund: Energiesparmaßnahmen. Diese wurden bereits im August vergangenen Jahres beschlossen – und haben offenbar gefruchteet. So konnte der Gesamtverbrauch an Gas im Vergleich zu 2019 (dem Jahr vor Beginn der Pandemie) um rund 25 Prozent reduziert werden, wie von der Verwaltung zu erfahren war. In Zahlen ausgedrückt reduzierte sich der Gasverbrauch (ohne Schwimmbad) von 1.272.721 kW/h auf rund 850.000 kW/h. Dies entspricht dem Verbrauch von 27 dreiköpfigen Familienhaushalte im Vergleichszeitraum.

Eisenbergs Bürgermeister Bernd Frey (SPD) findet, dass die damals getroffenen Entscheidungen auch heute noch richtig sind. Ab dem 1.Oktober 2022 wurde sozusagen der Schalter umgelegt: Im Rathaus wurde es für jeden kühler. Vorgabe war, dass die Raumtemperatur in den Büros 19 Grad nicht überschreiten sollte, daran sei sich auch konsequent gehalten worden. Manche hatten gefütterte Schuhe an und hielten ihre „Betriebstemperatur“ mit Hilfe von Pulswärmern, erinnert sich Büroleiterin Heike Sattler im Rückblick. Große Nachfrage herrschte morgens nach dem Wasserkocher, mit dessen Inhalt die eine oder andere Wärmeflasche aufgefüllt wurde. Darüber hinaus wurde die Nacht- und Wochenendabsenkung der Zentralheizung entsprechend angepasst.

Bei den Sitzungen der Gremien von Stadt und Verbandsgemeinde war es ebenfalls kühler, der eine oder andere trug in dieser Zeit Schal und Jacke im Sitzungssaal. Auch gab es Räte, die heißen Tee mitgebracht hatten.

Auch bei Grundschulen Verbrauch reduziert

Auch bei den Grundschulen in Eisenberg, Kerzenheim und Ramsen reduzierte sich der Verbrauch von 519.709 kW/h (2019) auf 346.163 kW/h (2022). Hier wurden nur die Absenkungszeiten optimiert und die üblichen Tagestemperaturen beibelassen. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Verbrauch während der Corona-Hochphase. Im Jahr 2021 brauchten alle Grundschulen zusammen fast 741.000 kW/ Gas. Frey erklärt diesen enormen Sprung nach oben durch den Umstand, dass die Klassenzimmer sehr häufig und vollumfänglich gelüftet werden mussten.

Für viel Aufregung sorgte im vergangenen Sommer die Ankündigung, dass an den Sportstätten der VG Eisenberg (Sportplätze in Kerzenheim und Ramsen, sowie das Waldstadion) nur noch kalt geduscht werden durfte. Doch soweit kam es nicht, denn die Verantwortlichen der Sportvereine fanden einen Kompromiss mit dem Bürgermeister. Der Trainingsbetrieb wurde auf wenigere Tage gebündelt und nur zu diesen Zeiten beziehungsweise an den Spieltagen wurde das Duschwasser aufgeheizt. Dadurch konnte im Vergleich zu 2019 auch hier der Verbrauch um rund 25 Prozent reduziert werden.

Beim Schwimmbad griffen die Sparmaßnahmen 2022 im Vergleich zu 2019 ebenfalls. Durch die Absenkung der Wassertemperatur um zwei Grad ab Saisonbeginn und die Abstellung der Heizung ab September 2022, wurden rund 250.000 kW/ Gas eingespart.

Energie bleibt weiter Thema

Für VG-Chef Frey ist das Thema Energieeinsparungen trotz Entspannung auf dem Energiemarkt nicht vom Tisch. „Wir müssen weiter machen und vor allem auch die Bürger mehr sensibilisieren“, meinte Frey. Um weitere Maßnahmen und Ideen auf den Weg zu bringen, bedürfe es der Unterstützung von Fachleuten. Daher will die VG Eisenberg so schnell wie möglich einen Energieberater einstellen, dessen Job vom Land Rheinland-Pfalz für drei Jahre finanziell gefördert werde. Frey: „Sobald wir grünes Licht haben, legen wir los.“