Vor drei Jahren ist der erste Bewohner ins Neubaugebiet „In der Bitz“ eingezogen. Er hat es nicht bereut. Mittlerweile wohnen 228 Menschen im neuen Grünstadter Stadtteil. Und es werden noch mehr werden.

„Erster Bewohner zieht ins Grünstadter Baugebiet ,In der Bitz’“ – das war die Überschrift über einen Artikel, den wir im Januar 2020 veröffentlicht hatten. Das Haus von Michael Kopietz war vor drei Jahren das erste, das fertig war und ringsherum gab es damals vor allem eins: viel freie Fläche. In den vergangenen drei Jahren hat sich viel getan, fast so als hätte es weder eine Pandemie noch eine Baustoff-Mangellage gegeben. Es gibt allerdings auch noch viele Grundstücke, die unbebaut sind – besonders interessant sehen Reihenhäuser aus, die in der Mitte noch auf Zuwachs warten.

Zu Kopietz und seiner Partnerin, die den Anfang machten, haben sich in den vergangenen drei Jahren 226 Menschen hinzugesellt: Heute wohnen 228 Menschen in 103 Haushalten in Balthasar-Barban-Straße, Friedrich-Pützer-Ring, Heinrich-Prott-Straße, Michael-Mappes-Straße und Peter-Heisel-Weg. Schon im ersten Jahr, 2020, sind 71 Menschen ins zentral gelegene Gebiet gezogen. Die Stadt rechnet mit insgesamt rund 500 Bewohnern, die in den kommenden Jahren dort eine neue Heimat finden werden. Knapp 14.000 Menschen leben derzeit in der Stadt und den beiden Ortsteilen Sausenheim und Asselheim, 2011 waren es noch rund 13.200.

Erstbewohner Kopietz: „Gebiet hat sich toll entwickelt“

Erstbewohner Michael Kopietz ist nach wie vor glücklich über seine Entscheidung, in zentraler Lage zu bauen: „Das Gebiet hat sich ganz toll entwickelt“, findet der 67-Jährige. „Wir haben eine sehr tolle Nachbarschaft, es gibt ein gutes Miteinander, es gibt Hilfe untereinander“, schwärmt er. Auch altersmäßig finde man „interessanterweise“ eine gute Mischung vor. Natürlich lebten viele junge Familien in dem Wohngebiet – „und es ist schön, wenn kleine Kinder rumspringen“, wie Kopietz sagt. Er berichtet aber auch von recht vielen Ehepaaren ab 50, die dort wohnen: „Sie sind hergezogen, weil sie Kinder in Grünstadt und der Umgebung haben.“ Berührungsängste zwischen Jung und Alt gebe es nicht.

Dass ein Neubaugebiet ja immer auch eine Dauerbaustelle ist, stört Kopietz überhaupt nicht: „Es muss jeder sein Haus bauen können“, findet er. Und es klappe alles in allem auch gut. Der promovierte Chemiker ist 1987 nach Grünstadt gezogen, wohnte zwischendurch sieben Jahre in Ludwigshafen, bevor er wieder zurückkehrte, weil er sich hier einfach heimisch fühlt. Er ist SPD-Stadtratsmitglied, Siedler-Fasnachter mit Goldenem Löwen und Ruheständler.

Stadt verkauft großes Grundstück mit Auflagen

In dem 11,6 Hektar großen Baugebiet gibt es 129 Grundstücke. Derzeit verkauft die Stadt eine 2237 Quadratmeter große Fläche neben der Alla-Hopp-Anlage für eine Mehrfamilienhaus-Bebauung zu 600 Euro pro Quadratmeter. Angebote können bis Monatsende abgegeben werden, aktuell liegen laut Stadt noch keine vor. Der Bauherr hat an der Stelle einige Auflagen zu beachten: Die dort vorgesehene Riegelbebauung muss das restliche Baugebiet vor dem Schall der Alla-Hopp-Anlage schützen.

Die Stadt besitzt überdies noch weitere Grundstücke um den Von-Skell-Platz herum (gleich wenn man aus der Unterführung kommt). „Diese stehen aktuell aber nicht zum Verkauf“, sagt Joachim Meyer von der Verwaltung. Eines der Grundstücke, bestehend aus mehreren Flurstücksnummern, werde für den Neubau einer Kita benötigt. „Bei den restlichen drei Grundstücken wollen wir gegebenenfalls noch auf die Stadtentwicklung Einfluss nehmen“, so Meyer. Denkbar sei, dass man mehr Fläche für die Kita oder eine neu zu errichtende Kita-Küche brauche oder künftig dort ein neues Haus der Jugend baut.

Der Plan, eine Kita zu bauen, liegt derzeit auf Eis. Es ist aber erklärtes Ziel von Bürgermeister Klaus Wagner (CDU), dass die neue Kita in fünf Jahren steht. Gebaut werden soll, wenn die Lage auf dem Bau sich wieder etwas entspannt hat und wenn das Projekt „zeitlich und finanziell“ greifbar ist, wie Wagner jüngst im RHEINPFALZ-Gespräch ausführte.

Apropos Zeit: Von der Idee, die zentrale Baulücke zwischen Bahnhof und Industriegebiet zu schließen bis zum ersten Spatenstich zur Erschließung des Neubaugebiets „In der Bitz“ im Herbst 2017 sind gut 20 Jahre vergangen. Die Baufreigabe erfolgte im September 2019, gleich danach rollten die Bagger, wurden Kräne gestellt, Baugruben ausgehoben, Bodenplatten gegossen. Michael Kopietz verglich das, was er in den ersten Monaten erlebt hat, als viele Bauherren möglichst schnell anfangen wollten, mit einer Explosion: „Puff hat’s gemacht.“ Heute sagt er, es sei für ihn und seine Partnerin die richtige Entscheidung gewesen, hier zu bauen.