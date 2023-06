Birgit Steitz kennt sich mit Stress aus. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie bietet bei der Kreisvolkshochschule Donnersbergkreis Kurse zum Thema Stressmanagement an. Julia Helwwig wollte wissen: Gehört eine dauerhafte Umtriebigkeit nicht zum heutigen Alltag irgendwie dazu?

Frau Steitz, was genau bedeutet Stress für den Körper?

Zunächst einmal müssen wir zwischen langfristigem und kurzfristigen Stress unterscheiden. Hormone wie Adrenalin, die auch zu Stress führen, brauchen wir. Eine kurzfristige Anspannung ist nicht schlimm und gehört dazu. Sollte dies jedoch länger anhalten und sich die Hormone dauerhaft negativ auf den Körper auswirken, dann wird es problematisch. Mit Stress geht jeder anders um, es kann zu Magen-Darm-Problemen kommen, auch Verspannungen im Rücken werden oft als Beschwerde angegebenen. Langfristige Studien erforschen derzeit den Zusammenhang zwischen Stress und Krebs. Dies löst die Krankheit nicht aus, könnte sie aber begünstigen. Wie gesagt, Die körperlichen Leiden sind ganz unterschiedlich.

Und was genau macht Stress mit unserer Psyche?

Auch dies ist ganz unterschiedlich. Manche sind sehr hippelig und leicht reizbarerer. Andere wiederum fühlen sich traurig und haben negative Gedanken. Auch Erschöpfung bis hin zu Depressionen können dazugehören. Bei der extremsten Stufe handelt es sich dann um Burnout. Im Übrigen sind nicht nur Berufstätige betroffen, auch Mütter oder andere Personen können Probleme bekommen.

Oft wird suggeriert, dass dauerhafte Beschäftigung und Erreichbarkeit ganz normal sind und gesellschaftlich dazugehören. Nimmt somit in der heutigen Zeit Stress zu und sind viele Menschen von negativen Auswirkungen betroffen?

Das kann man schon so sagen. Dauerhaft erreichbar zu sein und die Erwartungen der Gesellschaft begünstigen Stress und viele Menschen sind davon betroffen. Deshalb ist es wichtig, sobald man spürt, dass etwas nicht stimmt, sich Hilfe zu holen. Das kann bei Freunden oder der Familie sein, aber auch professionelle Hilfe ist sinnvoll. Selbst aus der Situation herauszukommen, ist für einige schwierig. Menschen, die sich in einer Spirale befinden, kommen schwer selbst heraus.

Was genau erfahren und lernen die Teilnehmer in Ihren Kursen oder bei Einzelterminen?

Es geht darum, besser mit Stress umzugehen und gelassener zu werden und eine andere Sicht auf die Dinge zu finden - das genau ist Resilienz. Es gibt vielfältige Übungen, die man gezielt zum Stressabbau nutzen kann. Hierzu gehören unter anderem Meditationsübungen, Übungen zum Zeitmanangement, klassische Entspannungsübungen, Yoga, Qigong oder Atmenübungen. Auch geht es darum, Gedanken zu stoppen und positiver zu denken. Hierbei handelt es sich um die mentale Ebene. Wichtig ist es, dass man sich einen Zeitraum für die Entspannung schafft. Die Teilnehmer erlernen im Gruppentraining, diese Methoden in ihren Alltag zu integrieren. Im Einzelcoaching kann nochmals genauer und individuell darauf eingegangen werden.

Ist die Nachfrage derzeit groß?

Je mehr das Thema in die Öffentlichkeit kommt, desto mehr wird die Nachfrage steigen. Derzeit ist diese mäßig. Denn zunächst muss man sich eingestehen, dass man betroffen ist. Viele sind der Meinung oder glauben, nicht dazu zugehören oder sind davon überzeugt, dass dies normal ist. Wie gesagt, man muss es selbst erkennen und dann kassenärztliche Termine zu erhalten, ist auch nicht immer einfach. Meine Leistungen werden privat abgerechnet.

Zur Person

Birgit Steitz aus Kriegfeld ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und psychotische Beraterin. Die 42-jährige gelernte Bankkauffrau hat vor einem Jahr ihre Ausbildung absolviert und bietet nebenberuflich Kurse und Einzeltermine an. Infos auch auf der Homepage der KVHS unter www.kvhs-donnersbergkreis.de.