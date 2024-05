Das Ostlandstraßenfest zählte im Eisenberger Veranstaltungskalender lange zu den Konstanten. Vier Jahre in Folge jedoch fiel es aus. Corona, organisatorische Auflagen und fehlende Helfer waren hierfür die Ursache. Doch diesmal ist es anders. Helmut Dell sprach mit Volker Lauschke und Wolfgang Melter, die in diesem Jahr Mitstreiter begeistern konnten, wieder mitzumachen.

Herr Lauschke, Herr Melter, was ist die Grundidee des Ostlandstraßenfests. Wie kam es zustande?

Melter: Damals wie heute veranstalten Familien, die in der Ostlandstraße wohnen, sowie Bekannte und Freunde dieses Fest. Man wollte die Menschen besser kennenlernen, die hier leben. Was bietet sich da besser an, als ein Fest zu machen? Im Vergleich zu heute brauchten wir damals mehr Helfer zum Aufbau, weil die Stützen des Zeltes aufwendig verschraubt werden mussten. Heute hingegen ist die Montagetechnik vorangeschritten. Auch gab es damals viel Unterstützung von Sponsoren, die eine Tombola mit wertvollen Preisen ermöglichten. Das wirkte sich dann natürlich auch positiv auf den Reinerlös aus.

Lauschke: Damals hatten wir immer einen Termin eine Woche nach der Eisenberger Kerwe gewählt. Heute wollen wir eigentlich auch das Sommerfeeling nutzen. Hoffentlich bleibt’s trocken.

Warum hat man in den letzten Jahren nichts mehr von dem Fest gehört?

Melter: Melter: Corona legte auch uns komplett lahm und als es dann wieder losgehen sollte, wurden wir mit den strengeren Auflagen der Gesundheitsbehörden konfrontiert. Dazu hatten die meisten von uns keine Lust mehr.

Lauschke: Heute haben wir im Hintergrund 22 aktive Helfer, mit denen wir nun das Fest ausrichten wollen. In diesem Jahr gibt es wegen der Auflagen keine Kuchentafel und auch keine Salate.

Von Anfang an geht der Erlös des Straßenfests an den Kinderkrebsfonds. Hat das einen bestimmten Grund? Wie viel haben Sie im Laufe der Jahre für diesen guten Zweck gespendet?

Melter: Den Reinerlös spenden wir immer an den Kinderkrebsfonds der protestantischen Kirchengemeinde und der Verbandsgemeinde Eisenberg. Bei uns in der Region gibt es auch Kinder, die von der Krankheit betroffen sind und wir wollen mit dieser Spende einen kleinen Beitrag dazu leisten, den Kindern und Angehörigen unter die Arme zu greifen.

Lauschke: Der Kinderkrebsfonds ist eine gute Institution, die zudem lokal aktiv ist. Im Laufe der Jahre haben wir mehr als 50.000 Euro gespendet, was uns auch sehr stolz macht.

Was erwartet die Besucher bei Ostlandsträßlern?

Melter: Wir beginnen am Samstag gegen 16 Uhr und hoffen auf trockenes Wetter. Daher haben wir auch einige Stehtische für draußen organisiert. Ansonsten heißt es essen, trinken und spenden für die gute Sache. Auch Livemusik wird es diesmal wieder geben. Die Gruppe Perfect Beat soll für Stimmung sorgen.