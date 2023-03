Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dominique Haas muss nach fünf Jahren als Pastoralreferentin in der Großpfarrei Heilige Elisabeth gehen. Und das, obwohl sie in Grünstadt und Umgebung in der kirchlichen Arbeit Großartiges geleistet hat und weiterhin dringend gebraucht würde.

Es ist ein eisernes Gesetz im Bistum Speyer: Die erste Stelle als Pastoralreferent ist auf fünf Jahre beschränkt. Martin Tiator, der Leitende Pfarrer der Großpfarrei Heilige