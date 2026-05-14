Seit Jahren kümmert sich Karin Schramm ehrenamtlich um den Schulgarten in Sausenheim. Damit verfolgt sie mehrere Ziele – eins davon hat auch mit ihrem Heimatort zu tun.

Emsiges Treiben herrscht im Garten der Grundschule Sausenheim. Das eine Mädchen gießt die Blumen, das nächste harkt die Erde und das dritte rupft Unkraut. Sie alle sind mit Begeisterung dabei, während Karin Schramm einen Moment lang zufrieden zusieht. Es ist ihr Herzensprojekt, in dem sie gerade steht: Seit Jahren kümmert sich die Zahnärztin ehrenamtlich um das Areal und nutzt die Garten-AG, um die Mädchen und Jungen den Umgang mit Pflanzen zu lehren – und nebenbei tut sie etwas Bestimmtes für den Klimaschutz.

Leidenschaft fürs Gärtnern

Angefangen hat alles mit einem Spaziergang: Schramm schlenderte vor Jahren am Gelände vorbei und stellte fest, wie verwahrlost es war. Als Gartenbegeisterte habe sie das so nicht stehen lassen können und beschlossen, mal bei der Schule nachzufragen, ob Bedarf besteht. „Sie waren ganz begeistert“, erinnert sich die Sausenheimerin, die sich auch schon seit Längerem um die Gemeindebeete kümmert. Und so entstand nicht nur ein Plan für das Areal, sondern auch die Garten-AG, in der sich Zweit- bis Viertklässler während der Nachmittagsbetreuung einbringen können.

Helfer hat Schramm nämlich ansonsten nicht. „Der Vorteil davon ist, dass mir auch keiner reinwurschtelt“, sagt sie und schmunzelt. Umgekehrt könnten die Kinder mehr darüber lernen, wo Obst und Gemüse herkommt. „Jungs wollen ja eher nicht, aber nach dem Gärtnern sagen sie mir schon, dass es schön war“, erzählt sie. Zwei Voraussetzungen gibt es aber dafür: „Die Kinder müssen eine Tetanus-Impfung haben und sollten nicht allzu schicke Klamotten tragen.“

Der pädagogische Effekt geht laut Schramm sogar übers bloße Lernen hinaus: „Die Kinder haben ein Erfolgserlebnis.“ Außerdem dürften sie auch mal naschen – und sich austoben. Gerade der Wasserdienst, also das Gießen, sei sehr beliebt, weil die Jungs und Mädchen gerne Schlachten veranstalteten. Außerdem fördere die Gartenarbeit den Teamgeist. Und die Aktion hat einen weiteren Nutzen, sagt Schramm: „Es gibt in Sausenheim zu wenige Bäume.“ Die bringen allerdings Sauerstoff und Kühlung.

Ertrag finanziert neue Pflanzen

Deshalb hat sich die engagierte Gärtnerin das Ziel gesetzt, jedes Jahr einen Baum zu pflanzen, finanziert durch den Verkauf von Produkten, die der Schulgarten abwirft. Dazu zählen zum Beispiel Zwiebeln, aber auch Marmelade, die sie aus den dort wachsenden Früchten kocht. Darunter fallen Sauerkirschen, rote und schwarze Johannisbeeren, Himbeeren und Erdbeeren.

30 Gläser pro Jahr kommen an Ertrag zusammen, die per Vertrauensverkauf in der Schule veräußert werden. Die Etiketten erstellt Lehrerin Manuela Spieß. Das Geld steckt Schramm in einen neuen Baum, den sie im Schulgarten pflanzt und der die Obstvielfalt erweitern soll. Falls der Erlös nicht reicht, legt sie aus eigener Kasse drauf. „Die Bäume spenden Schatten und das ist auch ein großer Vorteil, denn im Sommer ist es hier mega heiß und trocken“, so Schramm.

Flirts zwischen Unkraut

Darin sieht sie auch den größten Nachteil: Da sie keine Helfer hat, seien die Sommerferien ein Problem. In der Zeit ist das Wetter nämlich extrem. „Ich muss jeden dritten Tag kommen und gießen“, sagt sie. Der Aufwand halte sich aber insgesamt in Grenzen. Drei Stunden pro Woche ist sie im Sommer da, im Winter deutlich seltener. Genau das soll andere auch motivieren – denn ein solches Projekt sei an vielen Grundschulen möglich. „Es ist ein Fitnessstudio für mich, ich habe keine Rückenschmerzen“, schwärmt sie.

Manchmal komme es sogar zu ungewöhnlichen Situationen im Beet: „Ich habe mal beobachtet, wie ein Junge und ein Mädchen im Unkraut geflirtet haben, das war richtig süß.“ Dieses Gesamtpaket motiviert sie, wobei sie im Hinterkopf hat, dass es irgendwann mal einen Nachfolger bräuchte. Aber bis dahin, betont Schramm, dauere es noch.