Mitte März fand RHEINPFALZ-Leserin Ulrike Tomasczewski zwei Eichhörnchen in einem Kobel auf der Straße. Sie nannte sie Fritz und Berta. Die Mutter lag tot daneben. Nach ein paar Wochen ist ein Eichhörnchen bereits ganz ausgezogen, das andere kommt noch als Gast vorbei.

„Erste Unterkunft bei uns war ein großer Karton, dann ein Meerschweinchenkäfig und zuletzt unser Badezimmer“, erzählt Ulrike Tomasczewski, die die Eichhörnchen am 12. März gefunden hat. „Wir stellten einen Baum in den Christbaumständer, den inzwischen gekauften Kobel auf den Badezimmerschrank und nun konnten die kleinen toben und klettern lernen.“ Natürlich sei das Wohn- und Esszimmer auch ein Spielplatz.

Auch der Kater freundet sich mit den Tieren an

Das einzige Problem sei noch Kater Larry gewesen. „Die quirligen Hörnchen waren ihm unheimlich, er verdrückte sich zwar ungern, aber schnell“, so Tomasczewski. Futter gab es am Anfang aus der Spritze mit Welpenmilch. Später wurde die dann mit Porridge gemischt. Nach und nach wurde die Nahrung immer fester, bis irgendwann Nüsse dazu kamen – wie es sich eben für waschechte Eichhörnchen gehört. „Am liebsten sind sie in unserer Nähe und hüpfen auf uns herum, lassen sich durchs Haus tragen und erkunden sehr neugierig alles“, berichtet unsere Leserin.

Doch ewig sind die beiden nicht geblieben. Nicht alle zumindest. „Unser Fritz ist vor drei Wochen bei einem Freigang auf der Terrasse ausgezogen, Berta ist wieder gekommen“, so Tomasczewski. Eine Woche hatte Berta dann noch Hausarrest bekommen. Nicht etwa, weil sie böse war – „wegen der Kälte“, so Tomasczewski, die dachte „das war’s“, als sie ihr nach der Woche die Tür geöffnet hatte. Doch Berta hatte offenbar vorerst noch nicht vor, auszuziehen. Jeden Abend kam sie von da an zurück in ihren Kobel im Badezimmer der Tomasczewskis, wo in der Zwischenzeit auch ein eigener Baum aufgestellt wurde.

Am Freitag vergangener Woche wurde Berta aber dann doch flügge – zumindest was den Schlafplatz angeht. Offenbar schläft sie nun draußen. Tomasczewski: „Leider wissen wir nicht wo, aber morgens gegen 9 Uhr kommt sie rein und futtert sich satt. Nachmittags ebenso.“ Kater Larry scheint sich auch an den Gast gewöhnt zu haben. „Mit einer Selbstverständlichkeit macht er ihr auf der Fensterbank Platz und Berta hüpft – nachdem sie satt ist – wieder in den Garten.“ Ihr Wunsch ist, dass das noch lange so weitergeht.