Dass Grünstadt derzeit am besten mit dem Hubschrauber angeflogen werden sollte, ist bekannt. Die Baustellen in der Obersülzer Straße und in der Weinstraße lassen das Autofahren zur Anti-Aggressions-Übung werden. Dass nun am Montag auch noch eine Baustellenampel auf der B 271 zwischen Bockenheim und Grünstadt den Verkehrsfluss bremste, hat das Fass bei dem ein oder anderen zum Überlaufen gebracht. Die Kommentare aus E-Mails, die uns erreicht haben, sprechen eine deutliche Sprache.

Die gute Nachricht ist: Die Ampel auf der Bundesstraße ist eine Eintagsfliege. Der Landesbetrieb Mobilität in Speyer teilte am Montagvormittag auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass diese nur dazu da sei, einen Unfallschaden zu beheben: „Ein zu hoch beladener Lastwagen ist am Überbau der Brücke hängengeblieben.“ Wenn alles gut laufe, sollten die Arbeiten bis Montagabend beendet sein, hieß es am Vormittag.

Bei der Polizei in Grünstadt rieb man sich die Augen – von dem Unfall auf der Bundesstraße hatte man am Montag noch gar nichts gehört. Aber die Beamten begaben sich in ihrem Computer-System sogleich auf die Suche nach Unfällen an jener Stelle, um dann zu melden: „Nix dabei, was passt.“

Der Unfall ereignete sich vor fast drei Jahren

Auf abermalige Nachfrage teilte die Speyerer Straßenbaubehörde dann später am Tag mit: „Der Unfall ereignete sich bereits am 20. September 2018.“ Damals hatte ein Lastwagen einen Bagger transportiert. Dieser sei allerdings nicht tief genug eingefahren gewesen, so dass die Brücke beschädigt worden war.

Und warum dauert es fast drei Jahre, bis der Schaden behoben wird? „Einen früheren Reparaturtermin haben wir nicht bekommen“, heißt es vom LBM. Denn: „Der Markt für diese Art Reparaturarbeiten ist klein und die Firmen sind gut mit großen Aufträgen versorgt.“ Als sich nun endlich die Gelegenheit ergeben habe, die Reparatur der Brücke kurzfristig einzuschieben, habe die Behörde diese beim Schopf ergriffen. Was durchaus verständlich ist. Denn noch einmal drei Jahre zu warten, bis ein Termin frei wird, wäre wohl auch keine bessere Lösung gewesen. Die Arbeiten endeten übrigens schon am Nachmittag – und damit schneller als geplant.