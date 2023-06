Die Bundesliga-Faustballer der TSG Tiefenthal haben am Samstag, 16 Uhr, eine Art Endspiel vor der Brust.

Das Tabellenschlusslicht der Bundesliga-Süd-Gruppe empfängt in seinem abschließenden Saisonheimspiel zum Auftakt der Abstiegsrunde den TV Schweinfurt-Oberndorf. Ein Sieg ist für das Team von Spielertrainer Ricardo Happersberger vor eigenem Publikum Pflicht.„Wir haben uns im bisherigen Saisonverlauf von Spiel zu Spiel verbessert. Das Einzige ist eben: Wir haben uns für starke Spiele nicht belohnt“, sagt der Tiefenthaler Coach. Momentan sind die TSG-Akteure, die als Aufsteiger ja in die Runde gegangen sind, noch ohne Sieg in der Bundesliga Süd. Gegen Schweinfurt-Oberndorf muss jetzt unbedingt ein Erfolg her. Bei einer weiteren Niederlage wären die Tiefenthaler abgestiegen.

„Wir wollen in den abschließenden drei Saisonspielen noch einmal alles raushauen“, verspricht Ricardo Happersberger. Der Coach macht klar: „Wir freuen uns auf die drei Partien, denn in der Hauptrunde war gegen alle drei Gegner, die jetzt in der Abstiegsrunde sind, auch etwas drin gewesen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gerade auf eigenem Platz die Partien ausgeglichen gestalten können.“

In Hauptrunde Überraschung verpasst

Die TSG Tiefenthal liegt mit der Bilanz von 0:14 Zählern hinter dem Ligavorletzten TV Stammheim (4:10), hat aber schon sechs Punkte Rückstand auf den Drittletzten TVF Unterhaugstett und den Viertletzten sowie kommenden Gegner TV Schweinfurt-Oberndorf. In der Hauptrunde schrammten die Tiefenthaler in Schweinfurt nur knapp an einer Überraschung vorbei. Letztlich mussten sich die Pfälzer knapp mit 3:5 Sätzen geschlagen geben.

Personell hat der Tiefenthaler Spielertrainer aller Voraussicht nach alle Leistungsträger dabei. Auch Christoph Happersberger, der etatmäßige Schlagmann, der zuletzt bei der Niederlage in Calw noch gefehlt hatte, wird wohl wieder spielen.

U21-Nationalteam geschlagen

„Es sieht gut aus, alle sind an Bord. Wir haben stark trainiert. Im Freundschaftsturnier am vergangenen Wochenende in Waibstadt sind wir Fünfter geworden und haben unter anderem die deutsche U21-Nationalmannschaftgeschlagen“, erzählt Ricardo Happersberger, der klar macht: „Im Hinspiel in Schweinfurt habe ich gefehlt, Ajith Fernando war nicht dabei. Und auch unser Defensivspezialist Julian Gaub hat gefehlt. Diesmal sind alle dabei. Ich hoffe, dass wir uns endlich für unsere harte Arbeit belohnen können. Es geht gar nicht wirklich mehr darum, nicht abzusteigen. Die Jungs wollen jetzt einfach einmal ein Erfolgserlebnis.“

Der TV Schweinfurt-Oberndorf hatte eigentlich die Meisterrunde als Ziel. Doch die Franken taten sich in der aktuellen Feldrunde mächtig schwer. Dennoch: Schweinfurt-Oberndorf ist am Samstag auch in Tiefenthal klarer Favorit.