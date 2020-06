Immer wieder versuchen Anrufer, alten Menschen ihr Erspartes abzuluchsen, indem sie am Telefon eine Notlage vorgeben. Und oft genug geben die Senioren den Gaunern auch große Summen – weil sie glauben, dass das Enkelkind oder der Neffe ganz dringend Geld braucht. Die Opfer sind im Nachhinein oft beschämt, denken, dass sie unvorsichtig waren. Vor einigen Jahren hat sich im Rhein-Pfalz-Kreis sogar ein Rentner wegen eines solchen Falls das Leben genommen.

Am Dienstagnachmittag haben Enkeltrickbetrüger in Grünstadt ihr Glück versucht – und einem 89-Jährigem aus der Tiefenthaler Straße erzählt, dass die Nichte mehrere Tausend Euro Bargeld für einen Immobilienkauf in einem Notariat in Mannheim brauche. Pech nur, dass der Mann auch etwas brauchte – und geistesgegenwärtig konterte: Er hätte gern Bohnen-, Linsen- und Erbsensuppe. Das stand allerdings nicht auf dem Speiseplan der Gauner. Und der Rentner musste sich seine Suppe wohl selber kochen.

Eine 55-Jährige aus der Innenstadt hatte Glück im Unglück: Sie fiel beinahe auf den Trick herein, wie die Polizei mitteilt. Nachdem die Frau das von den Gaunern geforderte Geld auf der Bank abgehoben hatte und auf dem Weg nach Mannheim war, wurde sie von den Tätern telefonisch zurück nach Grünstadt beordert. Da kam sie ins Zweifeln, ob alles mit rechten Dingen zugehe. Und ging letztlich zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.