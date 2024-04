Personal- und Nachwuchsmangel betreffen auch die Polizei. Die Polizeiinspektion Grünstadt rührt daher fleißig die Werbetrommel. Beim Berufsinformationstag ging sie in die Vollen. Und sie verriet, was man mitbringen muss, um Polizist werden zu können.

Die Polizei in Grünstadt fährt auf, was sie hat: Neben einer Vorführung der Hundestaffel zur Spuren- und Drogensuche, konnten die Interessierten am vergangenen Mittwoch von 15 bis 18 Uhr einen echten Funkstreifenwagen unter die Lupe nehmen. Auch die Ausrüstung durfte inspiziert und unter Aufsicht aufmerksamer Beamter teilweise ausprobiert werden: Nicht wenige Teilnehmer zeigten sich überrascht, wie schwer doch so eine erweiterte Schutzweste sein kann. Um einen annähernden Vergleich zum Alltag im Dienst darzustellen, durften sie sich an Liegestützen in voller Montur probieren. Nicht selten gaben die Ersten schon nach den ersten Zügen auf.

Auf Spurensuche

Zu bewältigen gab es auch einen Parkour mit „Rauschbrillen“, welche den Einfluss verschiedener Drogen veranschaulichen sollten. Einige versuchten sich an der DNA- und Fingerabdrucksicherung, auch das Polizeimotorrad zog neugierige Blicke auf sich. Zudem standen aufgeschlossene Beamte der Streifen- und Kriminalpolizei für Fragen zur Seite.

Eine von ihnen war Sarah Gottschall. Seit 2022 ist sie Polizeikommissarin in Grünstadt. Mit 25 Jahren traf sie den Entschluss: „Ich habe Bock auf mehr Abwechselung“. Vom klassischen Bürojob führte ihr Weg in den aufregenden Berufsalltag der Polizistin. Durch einen Freund habe sie damals Einblicke hinter die Kulissen der Polizei bekommen. Überzeugt habe sie unter anderem letztlich der Umgang mit den Bürgern. Oftmals seien es die kleinen Dinge, welche einem in diesem Beruf viel zurückgeben, sagte sie.

Neben Kommunikations-und Teamfähigkeit seien in den letzten Jahren weitere Kompetenzen, welche einem Polizeibeamten abverlangt werden, dazu gekommen. Gerade die Cyberkriminalität entwickle sich ständig weiter und sei „ein Universum für sich“, erklärt Gottschall. Zudem meint sie: In den vergangenen Jahren habe sich besonders die Bewerberanzahl und das generelle Interesse an der Polizei verändert. Erklären ließe sich die Entwicklung Gottschalls Einschätzung nach zum einen durch die teils brisanten, öffentlichkeitswirksamen Ereignisse in der Vergangenheit – gerade im Hinblick auf Polizeigewalt. In vielerlei Hinsicht sei dadurch nicht immer ein positives Licht auf die Polizei gefallen. Doch Gottschall gibt zu bedenken: „Oftmals wird nur das gezeigt, was die Leute sehen, aber das rein Rechtliche wird dabei meist nicht hinterfragt“.

Abiturienten studieren eher

Des Weiteren würden viele Abiturienten sich im ersten Schritt in der heutigen Zeit erstmal für ein Studium entscheiden, da viele noch kein Interesse hätten, irgendwo einzusteigen und sich zu binden, so Gottschall. Auch Bedenken und Vorbehalte durch das Elternhaus spielen eine Rolle. Ein positives Beispiel hierfür ist Hevin. Die junge 11-Klässlerin besucht derzeit die IGS Grünstadt und hat sich bereits für ein zehntägiges Praktikum bei der Polizei entschieden. Sie zeigte sich überrascht, dass sie auch mit einem Fachabi die Möglichkeit habe, bei der Polizei einzusteigen. Ihr Vater Ali Ahmet ist stolz, dass seine Tochter mit dem ernsthaften Gedanken spielt, Polizistin zu werden. Große Bedenken habe er dabei keine. Er unterstützt sie dabei und sagt: „Solange sie Spaß daran hat, ist es die richtige Entscheidung.“

Die Anforderungen an die Bewerber schätzt Sarah Gottschall als machbar ein. Gerade im Sport wurden die Anforderungen in den letzten Jahren bereits angepasst. Doch gerade Unsportlichkeit führe für viele zu einem schnellen Ende. „Es sollte eigentlich unmöglich sein, durchzufallen.“ Doch nicht nur im Bereich Sport zeigen immer mehr Bewerberinnen und Bewerber häufiger Defizite. Auch im Bereich Deutsch – besonders bei der Grammatik – täten sich viele zunehmend schwer. Wie Sarah Kremer – seit 2015 Polizeikommissarin bei der Schutzpolizei im Schichtdienst – erklärt, scheitern viele aufgrund von unzureichender Vorbereitung auf den Eignungstest im Vorfeld.

Gute Vorbereitung wichtig

Ihr Tipp: Bessere und umfangreichere Vorbereitung. Es sei seit Jahren bekannt, dass man sich mit Hilfe von Büchern und dem Internet sehr gut auf die Tests vorbereiten könne. Zudem gäbe es die Möglichkeit, mit Einstellungsberatern an jeder Dienststelle ins Gespräch zu kommen und einen Termin zu vereinbaren. Als Lichtblick und Motivation für Interessenten: Wer der Eignungstest gemeistert hat, bekäme in der Regel auch eine Zusage, so Kremer.