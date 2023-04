Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geißelte man zu Jahresbeginn das Verhalten von Bürgermeistern und Landräten, die sich vordrängten, um den knappen Corona-Impfstoff zu ergattern, halten ein halbes Jahr später Impfbusse an jeder Milchkanne, um die im Überfluss vorhandenen Impfdosen an die Frau und den Mann zu bringen. Was aber, wenn sich die Leute nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen? 35 Prozent der Deutschen sind noch nicht geimpft. Dann, so heißt es aus der Politik, sollte man sie überzeugen und im Freundes- und Verwandtenkreis für die Impfung werben. Ich bin skeptisch, dass das viel bringt. Die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, haben ihre Gründe und sie haben ihre (zum Teil wenig nachvollziehbaren und auch widerlegten) Überzeugungen: Die Langzeitwirkung des Impfstoffes sei nicht erforscht, die Mutter Gottes helfe gegen Corona, die „Impfpflicht durch die Hintertür“ sei eine Beschneidung der persönlichen Freiheit, Corona sei nichts anderes als eine Grippe … Ein paar Beispiele gefällig?

Im