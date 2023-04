Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gesangvereine zählten lange zu den wichtigsten Kulturträgern in vielen Gemeinden. In den vergangenen Jahren aber ist vielerorts der Zulauf neuer Mitglieder abgeebt. Vereine geben komplett auf oder warten auf ein Wunder. In Kerzenheim ist das anders. Hier feiert der MGV nun sein 140-jähriges Bestehen – und ist recht optimistisch.

Stimmbegabte Männer gab es wohl schon immer in Kerzenheim. So jedenfalls steht es in der Satzung des Vereins, der stolz auf eine 140-jährige Geschichte zurückblicken kann. Als der MGV