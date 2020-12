Von Helmut Dell

Wer in der Verbandsgemeinde Eisenberg zuletzt sein Auto nicht ganz regelkonform abgestellt hat, hat vielleicht statt eines Knöllchens vom Ordnungsamt einen Hinweis hinter den Wischer geklemmt bekommen: „Glück gehabt!“, null Euro Verwarnungsgeld. „Das galt aber nur für leichte Parkverstöße“, so Birgit Kesselring, die sich beim Ordnungsamt vorwiegend um den ruhenden Verkehr kümmert. Wer etwa auf Radwegen oder unbefugt auf Behindertenparkplätzen stand, wurde zur Kasse gebeten. Auf die Idee sie man im Rathaus durch eine ähnliche Aktion in Germersheim gekommen. „Unser Bestreben ist nicht die Verwarnungsgelder hoch zu treiben, sondern vielmehr die Autofahrer zu motivieren, richtig zu handeln“, sagt Gudrun Salewski, Leiterin des Ordnungsamtes. Bisher konnten rund 50 Menschen in der VG glücklich gemacht werden.