Über einen warmen Geldsegen konnten sich in den vergangenen Tagen einige Einrichtungen in der Verbandsgemeinde Eisenberg freuen. Was das mit einer Vereinsauflösung zu tun hat.

Die Werbe-, Wirtschafts- und Tourismusgemeinschaft (WWT), Nachfolgerin der ehemaligen Eisenberger Werbegemeinschaft (EWG), hatte sich zum 31. Dezember 2023 aufgelöst. Dabei wurde der Beschluss gefasst, das verbleibende Vereinsvermögen an soziale Einrichtungen in der VG Eisenberg zu spenden.

4500 Euro wurden daher in den vergangenen Tagen unter die Leute gebracht. 1500 Euro erhielt die Eisenberger Kinderkrebshilfe. Christopher Krill, Sprecher der WWT, betonte, dass diese Spende für zusätzliche Leistungen für krebskranke Kinder gedacht ist, die von anderen Kostenträgern nicht abgedeckt werden. Mit der Spende wolle sich der aufgelöste Verein seiner sozialen Verantwortung stellen und diese Einrichtung unterstützen.

Erika Maier steht der Bücherei in Ramsen vor. Foto: Dell Heike Rogozinski leitet die Bücherei in Kerzenheim. Foto: Dell Neue Büchereileiterin in Eisenberg: Marie-Luise Selzer. Foto: Dell Auch die Kinderkrebshilfe wird bedacht. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn Foto 1 von 4

Jeweils 1000 Euro gingen an die Büchereien der Verbandsgemeinde Eisenberg und der Gemeinde Kerzenheim sowie an die katholische Bücherei in Ramsen. Mit diesen Mitteln sollen Projekte unterstützt werden, die über das Ausleihen von Büchern hinausgehen. Bereits im vergangenen November spendete der Verein 10.000 Euro an die Schulen und Kindergärten der Verbandsgemeinde Eisenberg.

Lange Jahre war die Eisenberger Werbegemeinschaft eine Institution. Ihr Zweck war es, Maßnahmen zu ergreifen oder zu unterstützen, die die Attraktivität der Eisenberger Geschäfts- und Vereinswelt noch stärker in den Fokus rücken. Es ging um gemeinsame Werbeaktionen, Vernetzung, Austausch, aber auch darum, „gegenseitige Loyalität und Kollegialität zu pflegen“, wie es auf der Webseite heißt. Ein dreiköpfiges Vorstandsteam wollte nach Corona den Verein WWT aufpolieren. Die Resonanz der Mitglieder blieb jedoch aus und hatte die Auflösung des Vereins zur Folge.