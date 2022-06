Bei den Tagen der Architektur hatten Interessierte Gelegenheit, auch in Grünstadt ein Haus zu besichtigen. Das Mitte der 1960er Jahre errichtete und mehrfach umgebaute Wohngebäude in der Königsberger Straße wurde neu gestaltet. Das Interesse war groß.

Schlag auf Schlag sind am Samstag Besuchergruppen durch das Anwesen in der Königsberger Straße 8 geführt worden. Ihnen wurden zwar nur wenige Bereiche des Gebäudes mit einer Gesamtnutzfläche von rund 220 Quadratmetern zugänglich gemacht, aber man konnte einen guten Eindruck von der knapp zweijährigen Umgestaltung gewinnen, die 2019 begonnen wurde. „Das Haus hatte ursprünglich vier Ebenen, jetzt sind es doppelt so viele“, erläuterte Ingenieur Frank Wolf von den P4_Architekten aus Frankenthal die Split-Level-Bauweise. Außer zwei, drei klassischen Stockwerken gibt es mehrere zueinander versetzte Etagen auf halber Höhe, die durch offene, kurze Treppen miteinander verbunden sind.

In der 1965 errichteten Immobilie, unter die 1975 zur Berggasse hin eine Garage mit Zugang zum Keller gesetzt und die später noch mehrfach umgebaut wurde, waren die Räume ineinander sehr verschachtelt. „Wenn ich in einem Zimmer stand, wusste ich mitunter nicht mehr, wie ich da wieder herauskomme“, berichtete Wolf, der Klarheit in das Haus bringen wollte. Dazu gehörte auch, den einst versetzten Eingang wieder an seiner Ursprungsstelle zu platzieren und zu überdachen.

Panoramafenster vergrößert den Raum

Es geht durch eine Vorhalle mit Garderobenschrank und Steinfliesen in den Flur mit „die Treppen hinauf fließenden Eichenboden“, so Wolf. „Hier war es früher sehr dunkel.“ Witzig: Die Gästetoilette hat ein extrem schmales, sehr hohes Fenster. Die spartanisch und schlicht eingerichtete Wohnstube bildet naht- und türlos eine Einheit mit Esszimmer und Küche, aus der man über eine gläserne Außentür ein schattiges Plätzchen unter einem Wacholderbaum erreicht. Die Westwand des Speiseraums besteht fast vollständig aus einem nicht zu öffnenden Panoramafenster. „Das vergrößert optisch den Raum. Außerdem wird das Grüne und Blühende aus dem Garten hineingezogen“, erklärte er. Die Empore über dem Wohnraum hat ein ebensolches, etwas kleineres Fenster. Gleich drei Fenster gen Osten lassen viel Licht ins Elternbad mit vorgelagertem Ankleidezimmer.

Über eine riesige Glasfront im Süden, durch die neue Blickbeziehungen über Grünstadt entstanden seien, geht es aus dem markanten Holzkubus hinaus auf die mit Rasen eingefasste Terrasse. Dort ist auch ein überdachter Freisitz. Eine Ebene tiefer auf der östlichen Seite haben die Kinder einen eigenen Ausgang in den Garten mit Sandsteinsitzbank. Aus der südlichen Dachfläche wurde durch „Aufklappen“ ein Flachdach. „Hier ist eine Photovoltaikanlage installiert“, informierte Wolf. Demnächst werde noch eine Strom-Speichermöglichkeit geschaffen. Das mit Luftwärmepumpe, die lediglich so laut sei wie ein Laptop (35 Dezibel), und Fußbodenheizung ausgestattete Haus erfüllt den KfW-70-Standard. Es verbraucht also 30 Prozent weniger Primärenergie als ein Referenzhaus, das den Mindestanforderungen nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) entspricht.

Damit sich die Eigentümer wohl fühlen, sind bei der rund 500.000 Euro teuren Modernisierung sämtliche schadstoffhaltigen Materialien durch umweltfreundliche ersetzt worden. Laut Wolf handelte es sich um Teere in Abdichtungen, um Mineralfasern in Dämmstoffen sowie um Fußbodenkleber und Wandanstriche mit ungesunden Ausdünstungen.

Zur Sache

Bei den in Rheinland-Pfalz seit 1995 alljährlich von der Architektenkammer am letzten Juni-Wochenende veranstalteten Tagen der Architektur konnten diesmal 57 Projekte besichtigt werden, darunter 18 in der Pfalz.