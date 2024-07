Der Grünstadter Rat soll eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Fraktionen bilden, um ein grundlegendes städtisches Regelwerk zu überarbeiten. Diese Anregung hat die Verwaltung dem Gremium in seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl zukommen lassen. Es geht um die Hauptsatzung. In ihr ist zum Beispiel festgelegt, dass es die Ortsbezirke Asselheim und Sausenheim gibt. Außerdem gibt sie vor, wer über was entscheiden darf. Die Grünstadter Hauptsatzung stammt aus dem Jahr 2004 und ist immer wieder überarbeitet worden. Seit einigen Monaten gibt es eine neue Mustervorlage des Gemeinde- und Städtebunds. Als Beispiele für mögliche Änderungen führt die Verwaltung zum Beispiel auf: die Benennung des Weinwettstreitausschusses, die Vorgaben für öffentliche Bekanntmachungen, weitergehende Rechte für den Haupt- und Finanzausschuss und die Vorschriften für das Geld, das die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker als Aufwandsentschädigung bekommen.