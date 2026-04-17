Wegen einer Umleitung fließt der Verkehr aus Grünstadt in Richtung Eistal nun anders als gewohnt. Was Polizei und Ortsteil-Chef über die ersten Baustellentage sagen.

Normalerweise rollen hier an Werktagen nach amtlichen Zählungen jeweils um die 10.000 Autos durch, doch nun müssen sie monatelang andere Wege nehmen: Seit Montag ist die Asselheimer Straße in Grünstadt gesperrt, weil die Stadtwerke marode Leitungen austauschen. Also wird der Verkehr nun übers entgegengesetzte Stadt-Ende auf die B271 gelotst. Wer in Richtung Eisenberg will, erreicht die Eistalstraße somit im großen Bogen vom nördlichen Asselheimer Ortseingang aus.

Vorab-Bedenken des Ortsvorstehers

Asselheims Ortsvorsteher Norbert Schott (SPD) meldete deshalb vorab Bedenken an: Die Ampel an der Abzweigung in Richtung Eisenberg könnte mit dieser Sondersituation überfordert sein und müsse deshalb vielleicht umprogrammiert werden. Schließlich ist sie für Autoströme ausgelegt, die normalerweise sehr viel stärker in und aus Richtung Grünstadter Zentrum fließen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hingegen erhoffte sich von der Umleitung sogar Entlastung für eine Problemstelle.

Begründung: Die Linksabbiegespur aus Richtung Süden sei so kurz, dass sich dort im Normalbetrieb leicht Rückstaus bilden. Ob sich in der Baustellenphase stattdessen an der Einmündung der Eistal- in die Weinstraße nun andere Probleme auftun, will die Straßenbaubehörde eigenen Angaben zufole erst einmal beobachten. Falls es zu massiven Einschränkungen komme, könne die Steuerung der Ampel zügig angepasst werden. Einstweilen allerdings scheint kein Verkehrsnotstand eingetreten zu sein.

Polizei: „Keine negativen Auswirkungen“

Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Grünstadt jedenfalls sagt: „Wir nehmen keine negativen Auswirkungen der baustellenbedingten Sperrung wahr.“ Und auch Asselheims Ortsvorsteher gibt erst einmal Entwarnung. Schott hat am Mittwoch den Feierabendverkehr an der Eistal-Abzweigung gezielt beobachtet. Ergebnis: Zu Rückstaus komme es allenfalls, wenn Fußgänger die Fahrbahnen queren. Doch auch dann löse sich die Stockung schnell wieder auf, die Ampel sorge für zügigen Abfluss.

Im Moment ist sie ab hier gesperrt: Asselheimer Straße in Höhe des Grünstadter Petersparks. Foto: Christoph Hämmelmann

Irritierte Anrufe haben ihn seinen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen trotzdem erreicht. Sie kamen aus Eisenberg. Es meldeten sich Menschen, die von dort aus täglich zum Grünstadter Globus müssen und nun mit einer unglücklichen Baustellen-Kombination konfrontiert sind. Denn die für sie kürzeste Ausweichstrecke würde sie nach Hettenleidelheim und dann entlang der Autobahn über die L453 durch Tiefenthal, Neuleiningen und Sausenheim nach Grünstadt führen.

Baustellenampeln aus Ausweichroute

Doch zwischen Kernstadt und Vorort müssen sie durch die A6-Unterführung, und dort lassen Baustellenampeln den Verkehr derzeit nur in jeweils einer Richtung durch. Dieses Hindernis allerdings soll laut Autobahn GmbH Anfang nächster Woche verschwinden. Dass spätestens von da an alles halbwegs glattläuft, ist für Schott aber noch nicht endgültig sicher. Denn die Stadtwerke sperren für ihre Bauarbeiten in den nächsten Monaten nacheinander verschiedene Abschnitte der Asselheimer Straße.

Asselheims Ortsvorsteher meint: Dadurch könnten sich neben der offiziellen Umleitung neue Ausweichstrecken etablieren, die den Verkehrsstrom etwa an der Eistal-Abzweigung immer wieder verändern.