Zu gleich mehreren Betrugsfällen via Telefon ist es in den vergangenen Tagen im Donnersbergkreis gekommen. Zum Teil waren diese auch erfolgreich.

Ein Ehepaar aus dem Donnersbergkreis wurde am Mittwochnachmittag Opfer eines Betruges. Das hat die Polizeidirektion Kaiserslautern gestern gemeldet. Über WhatsApp wurden die Opfer angeblich von ihrer Tochter angeschrieben, allerdings von einer unbekannten Nummer. Die falsche Tochter erklärte, dass ihr altes Handy kaputtgegangen sei, da es nass wurde. Im folgenden Chat bat sie die „Eltern“, einen dringlichen Rechnungsbetrag für sie zu überweisen. Die Geschädigten überwiesen daraufhin 2300 Euro an eine von der „Tochter“ angegebene Bankverbindung. Die Polizei rät bei solchen Nachrichten, nicht automatisch die neue Nummer zu speichern. Falls man von einem vermeintlich bekannten Menschen unter neuer Nummer angeschrieben wird, sollte man mit diesem vorsichtshalber erst unter der bekannten Nummer Kontakt aufnehmen, um die Richtigkeit zu überprüfen, rät die Polizei.

Erneut mehrere Schockanrufe

Am Donnerstagnachmittag meldeten sich elf Geschädigte aus verschiedenen Ortschaften bei der Polizei Rockenhausen, die einen „Schockanruf“ erhalten hatten. In den meisten Fällen meldeten sich angeblich nahe Angehörige oder sonst nahestehende Personen, die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt waren und daher dringend Geld benötigten, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. In manchen Fällen habe sich aber auch ein vermeintlicher Polizeibeamter, Staatsanwalt oder Richter gemeldet. Die Geschädigten erkannten den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch.

Bei der „Schockanruf-Masche“ wollen die Telefonbetrüger den Verstand der Opfer sozusagen außer Kraft setzen und dadurch zu unüberlegtem Handeln verleiten, so die Polizei. Den Opfern werde vorgetäuscht, dass sich eine geliebte Person in Gefahr befände und dringend finanzielle Hilfe bräuchte. Damit die Opfer nicht lange überlegen können, stehen bereits kurze Zeit nach dem Anruf fremde Personen vor der Haustür, um das Geld abzuholen.

„Sollten solche Anrufe bei Ihnen oder einer nahestehenden Person eingehen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Polizei“, schreibt die Polizei in der Mitteilung. Wer Opfer eines Betrugs geworden ist, sollte auf jeden Fall Anzeige bei der Polizei erstatten.

Im Netz

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und Tipps, wie Sie sich besser vor Kriminellen schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.