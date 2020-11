Zum 1250. Dorfjubiläum schreibt der Förderkreis Ehemalige Synagoge Weisenheim am Berg einen Jugend-Wettbewerb aus. Eingereicht werden können Arbeiten in den Sparten Zeichnung/Grafik, Malerei und Fotografie in drei Jahrgangsstufen (bis zehn Jahre, elf bis 14 sowie 15 bis 18 Jahre). Beteiligen können sich alle im Ort lebenden Kinder und Jugendlichen sowie diejenigen, die dort die Schulen besuchen. Abgabetermin der Beiträge ist der 24. April 2021. Die drei besten Arbeiten jeder Technik und Jahrgangsstufe werden prämiert. Die Preisträger erhalten ein Diplom und werden öffentlich geehrt, unter anderem durch eine Ausstellung in der einstigen Synagoge. Eine ausführliche Ausschreibung findet man im Netz unter www.ehemalige-synagoge-weisenheim.de, Stichwort „Ortsbesichtigung“. Fragen beantwortet Friedrich Kögel, Telefon 06353/5056667.