Vier Wochen lang war der Wertstoffhof in Grünstadt geschlossen, ab Montag dürfen die Bürger dort wieder ihren Müll hinbringen. Hintergrund waren Arbeiten rund um das neue Betriebsgebäude: Es fand der Befestigung der Fläche statt, die sich rund um das Bauwerk befindet und auf dem früher die Rottehalle gestanden hat. Darüber informiert Werkleiter Klaus Pabst. Im ersten Schritt sei die 5500 Quadratmeter große Fläche profiliert worden. Im Anschluss haben Fachkräfte Drainage- und Entwässerungsleitungen eingebaut, bevor Schotter aufgebracht wurde. Anschließend folgte laut Pabst der Asphalt. Im letzten Schritt werden noch Markierungen angebracht. Weil wegen all der Arbeiten täglich bis zu 250 Lieferungen per Lastwagen stattfanden, das Gelände aber insgesamt eng ist, sei zur Sicherheit des Lieferpersonals und wegen der Arbeitssicherheit unverantwortlich gewesen, den Betrieb laufen zu lassen, so Pabst.