Die Hobbyschauspieler des Werschtzibbeltheaters haben am Samstag allerbeste Spiellaune gehabt und das Publikum in der Hettenleidelheimer Festhalle Gut Heil ließ sich nach langer Durstphase davon mitreißen. So avancierte die Premiere des lustigen Drei-Akters „Ferien von der Familie“ zum puren Vergnügen – mit jubelndem und stehendem Applaus am Ende.

„Wer hätte 2019 gedacht , dass wir uns erst 2021 wieder hier treffen?“, fragte Thomas Andel vom Theaterhelferteam bei der Anmoderation in den Publikumsraum, der coronabedingt