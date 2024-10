Das Werschtzibbel-Theater Hettenleidelheim hatte am Samstagabend zur Premiere seines neuen Stücks „Maximilian der Starke“ in die Gut-Heil-Halle eingeladen. Die Akteure präsentierten bei dem Schwank in drei Akten von Wilfried Reinehr erstklassig und professionell eine lustige Geschichte um die Liebe.

Bevor es richtig losging, gab es gut gemeinte „Anweisungen“ von der Moderatorin Simone Deibel: „Vergesse bloß net, zu lache“, „uff