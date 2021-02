Weil das Gutachten eines Ingenieurbüros ergeben hat, dass unter anderem in Carlsberg nicht genug Löschwasser zur Verfügung steht, werden dort zwei Behälter aufgestellt.

In der jüngsten Sitzung des Werkausschusses wurde über die Situation informiert: Laut Gutachten können in der Hochzone von Carlsberg – beim Marianum – Rechtsvorschriften zum Vorhalten von Löschwasser nicht erfüllt werden. Um den Mangel auszugleichen, sollen zwei Erdtanks mit einem Fassungsvermögen von je 100 Kubikmetern an „strategisch markanten Stellen verbaut“ werden. Laut Verwaltung sind sie nicht leitungsgebunden und können im Brandfall den Bedarf von etwa zwei Stunden decken. Die überschlägigen Baukosten belaufen sich auf 180.000 Euro und wurden vom Ausschuss im Umlaufverfahren abgesegnet, sodass der Auftrag vergeben werden kann. Das ganze Löschwasser-Gutachten soll in der nächsten Sitzung vorgestellt werden.