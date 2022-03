Satte 40 Prozent mehr Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten meldet die Grünstadter Polizei fürs Jahr 2021. Auf den ersten Blick eine bedenkliche Steigerung in der Verkehrsstatistik fürs Leininger Land. Ein zweiter, etwas tieferer Blick in das Zahlenwerk lohnt sich.

„Der hohe Prozentwert fällt natürlich gleich ins Auge – ohne dass ich da jetzt gleich eine Ursache dafür benennen könnte.“ Selbst Polizeihauptkommissarin Martina Benz, anerkannte Verkehrsexpertin der Polizeiinspektion Grünstadt, ist ratlos. Und das, obwohl sie die Verkehrsexpertin war, die die Unfallstatistik fürs Leininger Land ausgewertet hat. Und dabei festgestellt hat, dass die PI Grünstadt voriges Jahr 40 Prozent mehr Unfälle mit Schwerverletzten bearbeitet hat als im Jahr davor: die höchste Steigerungsrate überhaupt in dem 13 Seiten umfassenden Zahlenwerk zur Verkehrslage 2021. Und doch ist sich Benz ziemlich sicher, dass aus dieser „Explosion der Schwerverletztenzahlen“ keinerlei Schlüsse für die Praxis gezogen werden müssen. Wer genauer hinsieht und die richtigen Fragen stellt, weiß auch warum.

Statistischer Schweinhund in den Basisdaten begraben

Churchills Erkenntnis „Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“ spielt in der Polizeistatistik keine Rolle. Denn gefälscht wurde selbstverständlich nichts. Denn die Daten eines Jahres landen automatisch und unverfälscht in der Statistik, sobald der Sachbearbeiter die Einzelheiten des Unfallgeschehens ins Computersystem eingibt. Und doch liegt schon In den Basisdaten der statistische Schweinehund begraben. Genauer gesagt in der behördlichen Begrifflichkeit. Noch genauer: in der Definition von schwer verletzt. Denn neben „leicht verletzt“ ist dies die einzige Kategorie von „Verkehrsunfällen mit Personenschaden“. Der offizielle Polizeijargon kennt bei Unfällen kein „lebensbedrohlich“ oder „sehr schwer“ oder „schwerstverletzt“.

Nur zwei Kategorien von Personenschaden: leicht und schwer verletzt

Schwer verletzt ist also ein ganz, ganz weites Feld. Laut Definition gilt nämlich als schwer verletzt jeder Mensch, der nach einem Verkehrsunfall mindestens 24 Stunden in einem Krankenhaus verbringt. Egal, ob das Unfallopfer wegen innerer Blutungen durch eine Not-OP gerettet worden ist, oder ein 82-Jähriger beim Ausparken mit seinem Pkw an den Vordermann gebumst und sich das Handgelenk gebrochen hat. Egal, ob einem verunglückten Motorradfahrer ein Bein amputiert werden sowie einen Schädelbruch auskurieren musste, oder ob sich ein vom Roller gestürztes Kind eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hat und zur Beobachtung einen Tag im Krankenhaus bleibt – alle diese Fälle gelten polizeistatistisch als „Unfälle mit Schwerverletzten“.

De facto sagt die Kategorie der Schwerverletzten im Straßenverkehr so gut wie gar nichts aus. Das trifft nicht nur beim Grünstadter Verkehrslagebild zu, sondern auch bundesweit. Es ist also grundsätzlich Vorsicht geboten, wenn Politiker oder Autohersteller die fragwürdige Datenbasis der Schwerverletzten als Argument für verkehrspolitische Erfolge oder sicherheitstechnische Errungenschaften anführen.

Die absolute Zahl relativiert den Prozentwert

Umgekehrt wäre es nun natürlich auch absoluter Quatsch, die 40-prozentige Steigerung im vorigen Jahr als Beweis dafür zu sehen, dass die Verkehrsunfälle im Leininger Land immer schlimmer werden. Zumal, wenn man sich die absoluten Zahlen ansieht: Die 40 Prozent resultieren nämlich aus der Zunahme von 20 Unfällen mit Schwerverletzten im Jahr 2020 auf nun 28 in 2021. Also ganze acht „schwere“ Unfälle in Stadt und VG mehr. Bei einer Gesamtzahl von 1256 gezählten Verkehrsunfällen.

Der statistische Prozent-Ausreißer könnte also zum Beispiel daraus resultieren, dass ein neuer, etwas vorsichtigerer Arzt Unfallopfer mit Kopfschmerzen lieber mal zur Beobachtung im Krankenhaus belässt – eine Vorsichtsmaßnahme, die er durchschnittlich alle sieben Wochen getroffen hat. Eine journalistische Sensation ist das nicht. Und mit schlechteren Straßen, mehr Rasern oder sicherheitstechnischen Mängeln der Autos hat die 40-prozentige Steigerung natürlich auch nichts zu tun. Auch wenn die Ursache weder von Benz noch von uns geklärt werden kann – eines ist sonnenklar: Es gibt kein statistisches Anzeichen dafür, dass die Verkehrsunfälle im Leininger Land immer schlimmer werden.

Unfallfluchten tatsächlich immer schlimmer

Ganz im Gegensatz zu den Unfallfluchten. Da sprechen die Erfahrungen der Polizeibeamten sowie der Prozent- und der absolute Wert der Statistik leider die gleiche deutliche Sprache der Rücksichtslosigkeit: Die 320 gemeldeten Unfallfluchten – davon 161 in der Stadt Grünstadt – bedeuten nämlich, dass fast täglich ein Autofahrer davon fährt, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Das egoistische Verhalten ist zwar nicht neu, wird aber – statistisch und tatsächlich – immer schlimmer.