Die besagten Personen wurden laut Klaus Stemler (SPD) diese und vergangene Woche mehrfach dabei beobachtet, wie sie Bilder von privaten Anwesen machten. Dabei hätten sie auffällige Westen mit der Aufschrift „Ordnungsamt“ getragen, weshalb sich Stemler erkundigte, welche Informationen die Stadtverwaltung durch solche Fotos gewinnen will. Die Personen seien von Anwohnern beobachtet und zwei Frauen in Ordnungsamt-Westen diesen Dienstag letztlich angesprochen worden. Zunächst hätten sie sich als Behördenvertreterinnen ausgegeben, später aber behauptet, die Bilder aus „privatem Interesse“ anzufertigen. Die Verwaltung hat Stemlers Anfrage aufgenommen und will beim Ordnungsamt nachfragen – zumal der Verdacht besteht, dass hier Grundstück ausgespäht worden sein könnten, um in der dunklen Jahreszeit Einbrüche zu verüben.