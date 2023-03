Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kultur hoch drei in Sausenheim: Unter dem Motto „Musik.Wein.Gut.“ gab es im Weingut Grün am Wochenende gleich drei gutbesuchte Konzerte. Zum Auftakt des Mini-Festivals am Freitagabend begeisterte das Musikcomedy-Trio „Berta Epple“ mit seinem Programm „Die Rente ist sicher“.

Man habe „mal was Neues wagen“ wollen, betonte der erste Beigeordneter Hans Tisch, und so habe man in Kooperation mit dem örtlichen Kulturverein ein Programm für