Der TuS Altleiningen hat einen neuen, einstimmig gewählten Vorsitzenden. Bei der jüngsten Generalversammlung hat Thomas Löffler den langjährigen Amtsinhaber Marco Faedda abgelöst, der nicht mehr kandidierte.

2013 war er Wolfgang Stein gefolgt. Faedda wurde für seine großen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Dem sorgfältig vorbereiteten Wechsel an der Vereinsspitze wohnten nur 24 der aktuell 464 Mitglieder bei. „Je zur Hälfte teilen sich diese in die Bereiche Breitensport und Fußball auf“, erläuterte Löffler, der von einer allgemein leicht steigenden Mitgliederentwicklung sprach. Er forderte dazu auf, die Veränderung an der Vereinsspitze als Chance zu begreifen und den TuS kräftig zu unterstützen. Der 60-jährige Security Manager bei der DB Regio AG war bislang Stadionsprecher im Sportpark Leiningerland.

