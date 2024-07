In unserer Heimat gibt es Ansiedlungen, die (er)kennt der Otto-Normal-Rätsler nur, wenn er genau dort auch schon mal hinwollte – wie etwa unsere vorletzte Rätselnuss Neuhof. Und dann gibt es welche, durch die Tausende hindurchfahren, wenn sie von A nach B wollen. Heute wird nun ein Hof gesucht, an dem man immer wieder vorbeifährt.

Von Lorenz Hofstädter

Die gesuchte Ansiedlung ist einer von insgesamt acht Weilern oder so genannten Wohnplätzen einer einzigen Gemeinde. Viel mehr wollen wir hier nicht verraten – nicht dass uns wieder vorgeworfen wird, dass die Luftbildrätsel-Nuss wegen der eindeutigen Hinweise „viel zu leicht zu knacken“ war. Außerdem sagt das Luftbild selbst mehr als tausend Worte – zumindest denjenigen, die aufmerksam über den Straßenrand hinaus blicken, wenn sie auf unterwegs sind. Beim vorigen Luftbildrätsel hatten immerhin 63 RHEINPFALZ-Leser das zu erratende Quirnheim-Tal erkannt – allerdings fährt man durch diese Ansiedlung ja auch hindurch und nicht nur vorbei.

Durchaus denkbar also, dass diesmal weniger E-Mails mit der richtigen Lösung die Redaktion erreichen. Damit würden dann die Chancen der Teilnehmer steigen, wenn die Losfee aus den richtigen Lösungen den Gewinner einer kultigen Kaffee-Dubbe-Tasse der RHEINPFALZ zieht. Vielleicht wird es ja wieder eine Gewinnerin, „die noch nie bei einem Rätsel etwas gewonnen“ hatte. So hatte sich jedenfalls die Ebertsheimerin Lore Wahl gefreut, als sie die Dubbe-Tasse bekommen hat. Übrigens: Sie hatte in ihrer E-Mail auch Interessantes über die Historie des Hofes geschrieben – das hat sich sicher nicht negativ auf die Auslosung ausgewirkt ...

Alte Fotos, Anekdoten oder auch eigene Erfahrungen mit dem gesuchten Fleckchen Heimaterde zu schildern, könnte aber auch andere RHEINPFALZ-Leser bereichern: Schließlich wollen wir mit den Artikeln zur Auflösung jedes Luftbildrätsels den jeweils gesuchten Ort möglichst genau beschreiben. Denn mit der Serie „Unsere Heimat von oben“ wollen wir auch möglicht viel Wissenswertes über unsere Dörfer, Weiler und Höfe liefern. Das lohnen sich allemal: sowohl für die „Lieferanten“ als auch für an unserer Heimat interessierte Leser.

Der Lösungsweg

Wer die Ansiedlung auf dem obigen Luftbild erkannt hat, kann uns seine Lösung unter dem Stichwort „Unsere Heimat von oben - Folge 37“ per E-Mail unter gewinnspiel-gru@rheinpfalz.de zukommen lassen. Einsendeschluss ist Montag, 5. August. Wir freuen uns auch über alles Interessante, das Sie zudem über das zu erratende Fleckchen Heimaterde zu berichten haben. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir eine RHEINPFALZ-Dubbekaffeetasse.