Wie soll es nach der Schule weitergehen? Eine Antwort auf diese Frage findet sich vielleicht auf der nunmehr vierten Berufswahlmesse, die am Donnerstag und Freitag wieder im Evangelischen Gemeindehaus in Eisenberg über die Bühne geht. Mit 25 Ausstellern wird die Berufswahlmesse in Eisenberg wieder zu einem Schaufenster der Berufswelt. Schulabgänger können sich hier bei Unternehmen über Karrierechancen informieren. Und das tun sie: Im vergangenen Jahr kamen rund 1000 Besucher auf die Messe, 2024 könnte diese Zahl nochmals getoppt werden. Denn: Unternehmen aus allen Branchen kämpfen regelrecht um die besten Talente. Wer 2025 ins Berufsleben eintritt, kann hier Kontakte knüpfen.

Schulklassen aus der gesamten Region haben sich bereits angekündigt und bereiten sich teilweise akribisch auf das Event vor. „Wir erleben eine wahre Kehrtwende“, erklärt Christopher Krill, der die Messe für die Verbandsgemeinde Eisenberg organisiert. „Früher kamen die Auszubildenden zu den Unternehmen – heute müssen die Firmen auf die Jugendlichen zugehen!“ Der Fachkräftemangel trifft die Region mit voller Wucht, und viele Ausbildungsbetriebe wissen: Jetzt gilt es, die zukünftigen Mitarbeiter zu umwerben, denn ohne gut ausgebildete Nachwuchskräfte sieht die Zukunft düster aus. Corona hat die Lage zusätzlich verschärft, da monatelang keine Praktika möglich waren. Manche Firmen bekamen in dieser Zeit keine einzige Bewerbung.

Jetzt also gilt’s. Mit dabei sind diesmal neben Industrieunternehmen auch Betriebe aus dem Pflege- und Handwerkssektor sowie staatliche Institutionen wie die Polizei und das Hauptzollamt. Erstmals präsentiert sich auch die Handwerkskammer der Pfalz, die zeigen will: Handwerk hat Zukunft! Auch der Eisenberger Energieversorger keep ist dabei und sucht nach jungen Menschen.

Besuch mit rotem Faden

Um die Interessenten zu koordinieren, hat Krill mit den Schulen einen Plan entwickelt. Schulklassen besuchen die Messe nicht einfach nur – sie kommen mit Auftrag. Ein ausgeklügeltes System soll sicherstellen, dass sich Schüler an den Messeständen gezielt informieren und Staus vermieden werden. Das Feedback aus den Schulen ist schon jetzt positiv: „Ein Besuch mit rotem Faden – das bringt was!“

Öffnungszeiten

Die Messe ist geöffnet am Donnerstag, 26. September, von 9 bis 16 Uhr und am Freitag, 27. September, von 9 bis 13 Uhr.

Teilnehmende Firmen

ASS Elektronik Gmbh (Grünstadt), Azurit (Eisenberg), Borg Warner ( Kirchheimbolanden), Bundeswehr, Compassio Haus Antonius ( Göllheim), Dyckerhoff (Göllheim), Evangelisches Diakoniewerk Zoar (Rockenhausen), Fachoberschule (Göllheim), DIHAG-Gienanth Technologies (Eisenberg), Hauptzollamt Saarbrücken, Handwerkskammer der Pfalz, J. N. Köbig GmbH (Eisenberg), Körber Supply Chain Automation (Eisenberg), Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Masurenhof (Tiefenthal), PHS Bildungsträger GmbH (Ludwigshafen), Polizeiinspektion (Kirchheimbolanden), Sonnenhof Atrium (Hettenleidelheim), Schornsteinfeger Spies (Eisenberg), Sparkasse Donnersberg, Südzucker AG Offstein, Tanzwelt Movement (Eisenberg), Verbandsgemeinde Eisenberg/Keep GmbH, Waldhotel Eisenberg/Dehoga RLP, Walther-Werke Eisenberg.