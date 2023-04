Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gemeindebücherei hat auch in den Weihnachtsferien geöffnet. Kinder können derzeit an einem Adventspuzzle teilnehmen, für große Leute liegen Neuerscheinungen und Romane zum Thema „in Bücher reisen“ parat – als Trostpflaster in Zeiten geschlossener Grenzen.

Die Reiseliteratur liegt Corinna Bauer, der neuen Leiterin der Bücherei, momentan besonders am Herzen. Gerade in Coronazeiten, in denen Reisen schwierig sei, mache