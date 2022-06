Leserärger: Robert Dieckmann hat sich den Start in die Woche sicher anders vorgestellt. Er wurde von einem Stromausfall überrascht. Das sorgte für einiges an Ärger am Morgen.

Wie sehr der Alltag der meisten Menschen mittlerweile abhängig von technischen Geräten ist, fällt häufig erst auf, wenn die dazugehörige Stromquelle plötzlich einmal nicht funktioniert. So ging es zumindest dem Grünstadter Robert Dieckmann am vergangenen Montag. Die Stadtwerke hatten die Woche zuvor angekündigt, dass der Strom in der Straße „Auf der Wart“ aufgrund von Wartungsarbeiten zwischen 8 und 12 Uhr abgestellt wird. Laut Dieckmann sei dann aber bereits gegen 7:30 Uhr kein Strom mehr im Haus gewesen – was den morgendlichen Zeitplan ordentlich durcheinander gebracht hat, wie er schildert.

Kein Haare föhnen, Kaffee kochen oder Internet

Die Kaffeemaschine hat nicht mehr funktioniert und seine Frau stand mit nassen Haaren vor dem nutzlos gewordenen Föhn. Das deutlich größere Problem sei jedoch das elektrisch betriebene Garagentor gewesen. Eigentlich habe er vorgehabt, sein Auto vor Acht ins Freie zu holen, um zur Arbeit fahren zu können. „Das ging mal gewaltig schief“, erzählt Dieckmann. Stattdessen Homeoffice zu machen, war aber auch keine Option, „das Internet war ja auch weg“, berichtet er.

Letztlich habe er das Garagentor zwangsentriegelt, auch wenn dabei Schäden entstanden seien. Seinen Morgen hatte er sich anders vorgestellt: „Das ist richtig blöd gelaufen, ich hab mich tierisch aufgeregt“, erzählt der Grünstadter. Dementsprechend habe er sich direkt bei den Stadtwerken beschwert. Diese versicherten jedoch in einer Antwortmail, dass die ausführenden Techniker sich an das angegebene Zeitfenster gehalten haben. „Die Versorgung wurde um 8.12 Uhr vollständig unterbrochen sowie am letzten Kabelverteiler um 11.40 Uhr wiederhergestellt“, heißt es.

„Ohne Strom machtlos“

Diese Aussage wurde auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt. „So steht es in unseren Protokollen und dann war es auch so“, bekräftigt Geschäftsführer Albert Monath. Er verweist darauf, dass die Protokolle streng gepflegt werden, da „Menschenleben auf dem Spiel stehen“ wenn zum Beispiel ein Kabel durchgeschnitten wird.

Ob es sich nun um eine ungeplante Störung handelte oder wie es sonst zu diesem Problem kommen konnte, bleibt unklar. Dieckmann hat an diesem Morgen jedenfalls gemerkt: „Es gibt einfach so Situationen, da ist man ohne Strom machtlos.“