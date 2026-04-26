Manche Menschen verlassen einen nie: namenlose Kontakte im Handytelefonbuch. Unsere Autorin Silke Bauer hat die digitale Nabelschnur gekappt.

Glücklicherweise trifft man viele Menschen nur einmal im Leben. Etwa den aggressiven Autofahrer, der hinter mir wütend hupte, weil ich es wagte, auf dem Rückweg von Eisenberg nach Grünstadt an einer roten Ampel anzuhalten. Oder die allseits berüchtigten Bäckerei-Schnecken, die sich von den Verkäuferinnen in aller Seelenruhe jedes einzelne Brötchen detailliert erklären lassen, während sich hinter ihnen eine meterlange Schlange bildet. Doch kaum ist man um die nächste Ecke, sind diese Begegnungen vergessen.

Aber es gibt auch die anderen, die einen scheinbar auf ewig heimsuchen. Ich spreche nicht von Verwandten oder Nachbarn. Sondern von jenen Mitmenschen, mit denen man aus irgendeinem Grund irgendwann einmal Handynummern austauschen musste. Sie sind durch eine digitale Nabelschnur mit einem verbunden: den Nachrichtendienst Whatsapp. Im Status, also dort, wo abgespeicherte Kontakte aktuelle Neuigkeiten oder Fotos teilen, verfolge ich etwa seit Jahren das Leben von „Badezimmerregal“. Anscheinend hatte er mir einst ein solches abgekauft und mir seine Nummer gegeben, um einen Abholtermin auszumachen. „Badezimmerregal“ führt seinem Whatsapp-Status zufolge ein ziemlich glückliches Leben. Seither bin ich – unfreiwillig – bei allem dabei: bei seiner Hochzeit auf einem schicken Weingut, bei der Taufe seines Erstgeborenen und in diversen Strandurlauben.

Auch „Nachmieterin“ teilt eifrig ihr Leben. Renovierungen, Kindergeburtstage, Windpocken, Scheidung, tote Hamster und ein Wasserrohrbruch – all das zieht im Status an mir vorbei. Ich fühle mich fast, als wäre ich ein unsichtbares Mitglied ihrer Familie.

Doch kürzlich passierte etwas, das mich aufrüttelte. Ich aß gerade zu Mittag und scrollte durch die Status-Mitteilungen, als ich sah, dass es Neuigkeiten von „Badezimmerregal“ gab, der anscheinend wieder im Urlaub weilte. Er hatte ein Foto seiner schuppigen und geröteten Füße gepostet, dazu die Frage, ob jemand wisse, was das sein könnte. Wenn Sie mich fragen, hatte er sich im Hotel Fußpilz eingefangen. Doch das teilte ich ihm nicht mit. Stattdessen kappte ich die digitale Nabelschnur zu ihm und all den anderen namenlosen Gespenstern aus meiner Vergangenheit. Sie spuken nicht mehr durch mein Handy. Und ich kann endlich wieder in Ruhe essen.