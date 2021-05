Dass es kein Vergnügen ist, derzeit durch Grünstadt zu gondeln, weiß jeder. Der Brückentag war dafür wieder mal Beweis genug. Und was ist eigentlich mit der Ampel am Autobahn-Kreisel, deren Aufgabe es sein sollte, den Verkehrsfluss zu dosieren? Nun, man traut es sich fast nicht hinzuschreiben, aber: Sie ist derzeit überhaupt nicht in Betrieb. Das teilte die zuständige Straßenbehörde auf Anfrage mit. „Wegen der Umstellung auf einen neuen Bluetooth-Standard zur Datenübertragung mussten die Übertragungsmodule ausgebaut und zur Überarbeitung zum Hersteller geschickt werden“, heißt es vom Landesbetrieb Mobilität. Wann die Ampel wieder funktionieren wird, ist offen. Denn beim Hersteller sei es „aus technischen Gründen“ zu Verzögerungen gekommen.

Ein Ärgernis

Und wo wir schon beim Thema Technik sind: Gregor Grzonkowski kritisierte in der Online-Sitzung des Stadtrats diese Woche, dass die Internet-Sitzungen mit dem System Big Blue Button ein einziges Ärgernis seien. Sein ganzer Alltag, so Grzonkowski, bestehe aus Online-Konferenzen: „Aber so was wie hier habe ich noch nicht erlebt.“ Die Ratsmitglieder flögen ständig raus, und müssten sich dann wieder neu für die Ratssitzung anmelden. Die Verwaltung, die in der Pandemie schon einige Programme auf ihre Tauglichkeit hin ausprobiert hatte, will sich nun abermals mit einem Programm befassen. Das ist löblich. Noch besser wäre es, wenn man sich alsbald wieder live im Weinstraßencenter treffen könnte.

Eine Überraschung

Die Zeichen dafür stehen ja ganz gut – und einen großen Anteil daran haben die Hausärzte, die impfen. Gleichwohl: Für sie waren die vergangenen Wochen ziemlich aufreibend, zumal es einiges an Wochenend-Arbeit bedarf, um die Menschen mit Impfterminen zu versorgen. Bei all dem Frust gibt es aber immer wieder auch Lichtblicke – von einem besonders großen hat die Bockenheimer Hausärztin Richarda Jonas-Eckelmann jetzt erzählt: Kindenheims Bürgermeister Albrecht Wiegner kam Ostern in der Praxis vorbei, um für jeden Mitarbeiter eine Flasche Wein abzugeben. Noch viel wichtiger waren aber die anerkennenden Zeilen, die er an das Praxisteam schrieb: „Für das große Engagement, die Gesundheitsversorgung der Kindenheimer Bürger schon über Jahrzehnte sicherzustellen, möchte ich mich im Namen der Gemeinde ganz herzlich bedanken.“ Richarda Jonas-Eckelmann, Frank Eckelmann und das Praxisteam haben sich darüber sehr gefreut. Jonas-Eckelmann sagt: „Das motiviert natürlich, zumal das tatsächlich die Ausnahme ist!“ Vielleicht haben Sie ja auch Lust, demnächst mal denen zu danken, die in der Pandemie so viel leisten.