Happy Birthday, Quentin Tarantino! Der US-amerikanische Kult-Regisseur, der uns Klassiker wie „Reservoir Dogs“, Pulp Fiction“ oder „From Dusk Til Dawn“ beschert hat, feiert am 27. März seinen 60. Geburtstag. Anlass für unseren Fotografen Robert Paul, Eisenberg durch die Brille des gefeierten Filmemachers zu betrachten.

Man mag es sich kaum vorstellen: Einen Film, wirklich nur noch einen Kinofilm, möchte der US-amerikanische Kultregisseur Quentin Tarantino drehen. Das hat er zumindest zuletzt immer wieder beteuert. Zumindest als Filmregisseur soll dann Schluss sein. Mit dem Schreiben und Produzieren will er wohl weiter machen, auch das Format der Serie dürfte ihn noch reizen.

Eine Aufnahme, die beim Filmemacher nicht fehlen darf: Sein Signature-Blick in den offenen Kofferraum. Ein Winkel, der auch Paul nur allzu bekannt ist: Angeschaut wird er dabei von seiner Foto-Ausrüstung, die nur auf ihren Einsatz wartet. Eine weitere Variante wäre der Death-Proof-Blick in die Motorhaube. Aber Paul ist ja kein Mechaniker. Im Hinterrund übrigens das Thomas-Morus-Haus. Foto: Paul

Keine Frage: Tarantinos Abgang wäre ein Verlust fürs Kino. Der Mann ist ein Meister des witzigen Dialogs, des düsteren Humors und des Tabubruchs. Einer, der sich als Jugendlicher in Grindhouse-Kinos schlich, in denen billige Schinken über die Leinwand flimmerten, sich dann als Autodidakt das Filmemachen selbst beibrachte und heute nicht nur als genialer Praktiker, sondern auch als wandelndes Hollywoodlexikon gilt (unter anderem dem Umstand geschuldet, jahrelang in einer Videothek gearbeitet zu haben). Der Durchbruch gelang ihm direkt mit seinem Regiedebüt: „Reservoir Dogs“, Tarantino schrieb auch das Drehbuch dazu. Es folgten Klassiker wie „True Romance“, „Natural Born Killers“, „Pulp Fiction“ oder „From Dusk Til Dawn“, zuletzt: „Once Upon a Time in Hollywood“.

Quentin Tarantino legt Wert auf genaue Ortsangaben. Paul hat dabei das 70er Bildformat gewählt, das beispielsweise in »The Hateful Eight« zum Tragen kommt. Das Format Ultra Panavision besitzt ein Seitenverhältnis von 2,76:1. Foto: Paul

Die Bilder sind von den Filmen inspiriert

Robert Paul hat sich für seine Foto-Serie von den Filmen des Geburtstagskinds inspirieren lassen: bestimmte Kleidung und Blickwinkel, das geschriebene Wort und viel Gewalt. Gut, Letzteres haben wir beim Streifzug durch Eisenberg ganz bewusst ausgeklammert. Auf der Suche nach geeigneten Schauplätzen für seine Dreharbeiten wäre der Los-Angeles-Liebhaber aber sicher auch in der Verbandsgemeinde fündig geworden. Beispielsweise in der Kerzenheimer Straße, am Thomas-Morus-Haus oder auf einem der vielen Parkplätze – wie beispielsweise am Storchenturm. „Ich habe mich im Vorfeld lange mit der Arbeit des Filmemachers beschäftigt, mir seine Filme nochmal angesehen und mir die verschiedenen Winkel und Kameraeinstellungen eingeprägt“, sagt Paul. Besonders Tarantinos Humor hat es dem Fotografen angetan. „Die Witze stehen für mich im Vordergrund. Die Brutalität wird meiner Meinung nach zum Glück relativiert, da sie meistens übertrieben und überzogen ist.“

Vincent Vega (John Travolta) und Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) sitzen im Auto und diskutieren. Vielleicht, ob sie heute einen Döner anstatt einen Hamburger mit Käse verspeisen. In diesem Fall rasten die Protagonisten ins Halteverbot vor dem Storchenturm. Das Nummernschild stammt von Mr. Wolf. Der arme Kerl musste in »Pulp Fiction« die Sauerei im Auto bereinigen und die Leiche verschwinden lassen. In diesem Fall wäre es nur Knoblauchsoße. Foto: Paul

Dass sich der Filmemacher in „Inglourious Basterds“ und „Django Unchained“ aber auch in „Once up open a time in Hollywood“ die Freiheit nimmt, Geschichte neu zu erzählen, beschäftigt Paul. „Sharon Tate wird nicht ermordet, sondern die Manson-Bande muss dran glauben. Hitler stirbt im Kugelhagel und in ,Django Unchained’ lehnt sich ein Sklave auf und kann sich befreien.“ Dass er Filme auf diese verschobene Weise zeigt, immer mit der Frage: „Was hätte sein können und wie es hätte sein können?“, hält unser Fotograf für einen gedanklich guten Ansatz. „Dinge weiterdrehen und umdenken, das erweitert den eigenen Horizont“, findet Fotograf Paul. Er ist Fan der Filmmusiken. Sie liefen im Auto, als er zum Fotografieren fuhr. „After Dark“ zum Beispiel, von Tino & Tarantula aus „From Dusk till Dawn“. „Da hat er zwar nicht Regie geführt, aber das Drehbuch geschrieben und eine der Hauptrollen besetzt“, weiß Paul. Dem Betrachter wird auffallen, dass die Fotos nicht analog entstanden sind. „Ich weiß, so dreht der Meister. Aber das wäre in diesem Fall etwas zu umständlich gewesen“, sagt Paul mit einem Augenzwinkern.

Pauls Sohn auf dem Weg zum Familien-Dinner. Er könnte sich beinahe bei den »Reservoir Dogs« anreihen. Der schwarze Anzug hat bei Tarantino eine tragende Rolle. Er selbst trug ihn mit weißem Hemd bei den Dreharbeiten, war also wie ein Killer gekleidet. Auch tiefes Rot hat es dem Meister angetan. Beispielsweise in »The Hateful Eight« ergießt es sich in Sturzbächen. Foto: Paul

Kräftige, klare Farben

Bei seinen Aufnahmen hat Paul auch auf kräftige, klar definierte Farben gesetzt. „Damit ist aber nicht nur das tiefe Rot gemeint, das sich beispielsweise in „The Hateful Eight“ in Sturzbächen ergießt“, erklärt unser Fotograf. Männer in tiefschwarzen Anzügen nach Vorbild der Filme von Jean-Pierre Melville gekleidet, verkörpern stets Gangster mit strengem Ehrenkodex, was vor allem „Reservoir Dogs“ und „Pulp Fiction“ unmittelbar miteinander verbindet. In Variationen lässt sich das auch in „Kill Bill“, „Inglourious Basterds“ und „Django Unchained“ wiederfinden. „Wenn Samuel L. Jackson in ,The Hateful Eight’ erstmals sein schweres Wintercape öffnet, sticht einem sofort das knallgelbe Futteral ins Auge“, fährt Paul fort. Diese Farbe ist auch aus „Kill Bill“ bekannt, in dem Uma Thurman einen ledernen Kampfanzug trägt und indirekt auf den gelben Einteiler von Bruce Lee in „The Game Of Death“ verweist. Robert Paul hat die aktuelle Fotostrecke viel Spaß gemacht. Und er hofft, dass die Begeisterung auf den Betrachter überschwappt.