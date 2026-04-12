Es verbraucht sehr viel Energie und produziert jede Menge Müll: Die geplante Sanierung des Grünstadter Kreiskrankenhauses soll daran einiges ändern.

Eine durchschnittliche Klinik in Deutschland verbraucht rund 4,9 Millionen Kubikmeter Gas pro Jahr. „Das entspricht in etwa der Menge, die 2000 Einfamilienhäuser benötigen“, verdeutlicht Markus Kieser, Verwaltungsdirektor des Kreiskrankenhauses Grünstadt. Vor dem Hintergrund, dass der Ressourcenverbrauch in den Hospitälern extrem hoch ist und der Gesundheitssektor allein circa 5,2 Prozent der bundesweit mehr als 640 Millionen Tonnen CO 2 -Emissionen verursacht, gibt es zahlreiche Überlegungen, wie das Grünstadter Krankenhaus mit seinen 184 Betten umweltschonender betrieben werden könnte.

Große Schritte in diese Richtung werden mit der Modernisierung der rund 60 Jahre alten Klinik unternommen. Die ist im Zeitraum von 2028 bis 2035 geplant. Für rund 105 Millionen Euro werden die Zimmer zeitgemäß um- sowie die Notfallambulanz und die Geriatrie neu gestaltet. Zudem wird ein ambulanter OP-Bereich geschaffen. Dabei findet zusätzlich auf der Grundlage eines Klimaneutralitätskonzeptes eine energetische Sanierung statt. Im Blick hat man laut Kieser auch die verwendeten Baustoffe, also unter anderem, wie viel Energie bei deren Herstellung verbraucht wird und wie recyclingfähig sie sind.

Viele Optionen der Energiegewinnung

Im Inneren des Gebäudekomplexes gehe es beispielsweise um die Nutzung der Abwärme, um die Steigerung der Effizienz aller technischen Anlagen und um einen hohen beziehungsweise sehr hohen Wärmeschutzstandard. Geplant sei, den Anteil regenerativer Energien signifikant zu erhöhen, etwa durch die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern und an den Fassaden. Geprüft werden außerdem Optionen wie Erdwärmepumpen, die mit Geothermie funktionieren, Biomassekessel, Brennstoffzellen, Kleinwindkraftanlagen und eventuell Fernwärme. Im Fokus stehe dabei auch die Dämmung der Gebäudehüllen.

„Der Verkehrsflächenanteil, der aktuell bei 26 Prozent liegt, ist auf 22 bis 23 Prozent zu optimieren. Das kann dadurch erfolgen, dass einhüftige Erschließung vermieden wird“, erläutert er. Gemeint ist, dass es viel effizienter ist, wenn Räume von mehreren Seiten erreichbar sind und Flure im Ringsystem angelegt werden. Ferner müsse das umbaute Volumen minimiert werden, nennt der Klinik-Chef einen weiteren Aspekt der Kernfrage „Wie viel ist genug?“. Eventuell müsse auch die Anzahl der Fenster reduziert werden, wobei das Ziel sei, möglichst viel Bestand zu erhalten. „Zu diesem ganzen Themenkomplex liefen schon mehrere Workshops unter Beteiligung der Fachplaner“, berichtet Kieser.

Arbeitsgruppen entwickeln Ideen

Darüber hinaus ist ein Energiemanagementsystem einzuführen, wozu Unternehmen ab einem bestimmten Mindestbedarf an Gas und Strom verpflichtet seien. „Wir müssen exakt eruieren, wo was verbraucht wird“, erklärt der Verwaltungsdirektor. Pro Klinikbett werden jährlich mehr als 10.000 Kilowattstunden Energie und 110 Kubikmeter Wasser benötigt. „Zudem fallen pro Jahr ungefähr 1430 Kilogramm Abfall an, dreimal so viel wie pro Einwohner im normalen Alltag“, sagt er. Zu klären sei dabei auch die Frage, ob sich die Klinikabläufe darüber hinaus optimieren ließen – schließlich seien Maßnahmen festzulegen, die den Ressourcenhunger der Klinik senken.

Für die notwendige und intensive Reflexion hinsichtlich Einkauf, Nutzerverhalten und Müllerzeugung sei Mitte Januar eine Arbeitsgruppe gegründet worden, die sich schon einige Male getroffen habe, so Kieser. 16 Beschäftigte aus allen Berufsgruppen seien beteiligt. Gesprochen werde zum Beispiel über Narkosegas-Rückgewinnung und nachhaltigeres Verbandsmaterial. Ein weiterer Arbeitskreis beschäftige sich derweil mit Themen, die nicht vom Energiemanager abgedeckt werden, beispielsweise der Mobilität. Die Vorentwurfsplanung soll bis Ende April beim Land eingereicht werden, sagt der 55-Jährige, der über den Weg zur nachhaltigen Klinik in der jüngsten Krankenhausausschusssitzung informierte.