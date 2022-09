GRÜNSTADT. Der Weltladen in Grünstadt beteiligt sich an der Aktion „Faire Woche“. Für die Besucher des Ladens in der Hauptstraße gibt es neben Informationen zum fairen Handel auch die Möglichkeit, Nüsse zu probieren.

Der Weltladen in der Grünstadter Hauptstraße 76 ist ein ansprechendes Geschäft, in dem man Lebensmittel, Schmuck, Taschen oder Deko-Artikel kaufen kann, die allesamt von Menschen hergestellt sind, die dafür ordentlich bezahlt worden sind. Das ist das Prinzip des fairen Handels. Bei der „Fairen Woche“ (eigentlich sind es zwei Wochen) vom 16. bis 30. September wird in den Weltläden in Deutschland über die Hintergründe des fairen Handels aufgeklärt, Schwerpunkt ist in diesem Jahr der Textilsektor.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Grünstadter Weltladens werden am verkaufsoffenen Sonntag (25. September) mit dem Café-Mobil der evangelischen Kirche Sausenheim vor dem Geschäft stehen, um Kaffee-Proben aus fairem Handel kostenlos anzubieten, wie Ute Wähner vom Weltladen mitteilt.

Derzeit gibt es 14 Ehrenamtliche, weitere werden gesucht. Zu den Aufgaben gehören: Verkauf während der Öffnungszeiten, Dekoration im Laden, Lebensmittel, Geschenk- und Handwerksartikel aussuchen und bestellen, Website aktualisieren, Öffentlichkeitsarbeit. Wer mithelfen will, kann zu den Öffnungszeiten im Laden vorbeikommen, um alles weitere zu besprechen. Geöffnet ist der Weltladen montags bis samstags von 10 bis 13 Uhr und montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr.